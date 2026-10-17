В воскресенье, 18 октября, будут применяться меры по ограничению поставок электроэнергии для населения и предприятий в большинстве регионов Украины.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Графики отключения света 18 октября: что известно

В воскресенье вынужденно будут применяться меры ограничения:

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06:00 – 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса во всех регионах Украины;

06:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 0,5 до 1,5 очереди) в части областей.

— Причина введения ограничений – последствия массированных российских атак на энергетические объекты, – говорится в сообщении.

В Укрэнерго подчеркивают, что ситуация в энергосистеме может меняться в зависимости от российских обстрелов.

Напомним, сегодня днем в результате российской атаки в Виннице пропал свет. Критическая инфраструктура города продолжала работать благодаря резервным источникам питания.

Электротранспорт не курсировал, поэтому городские власти увеличили количество автобусов и маршрутных такси. Вечером энергоснабжение города было восстановлено.

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