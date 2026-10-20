Населенный пункт Доброполье Покровского района Донецкой области находится под контролем Украины.

Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов.

Заявление Буданова о Доброполье

— Объективный факт в том, что Доброполье находится под контролем Украины, а потому ни о каком захвате этого украинского города российскими войсками речь не идет. Никакие ложные заявления не изменят реальность, подчеркнул он.

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По словам Кирилла Буданова, командующий российской группировкой войск Центр, генерал-полковник Андрей Иванаев, сознательно дезинформирует своего президента Путина, а также запугивает подчиненных и ставит им нереальные задачи любой ценой продемонстрировать захват Доброполья.

17 октября Генштаб ВСУ опроверг заявления российского командования о якобы захвате украинских территорий и продвижении россиян на фронте. По данным украинских военных, Доброполье, Святогорск, Константиновка, Алексеево-Дружковка, Орехов, Новопавловка, Новоандреевка и Великомихайловка остаются под контролем Украины.

Доброполье на карте

9 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны обнаруживают российские штурмовые на подступах к Доброполью и уничтожают их.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 700 суток.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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