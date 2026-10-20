Буданов заявив, що Добропілля залишається під контролем України
- Кирило Буданов спростував заяви про захоплення міста російськими військами.
- За словами Буданова, російський командувач Андрій Іванаєв дезінформує Путіна та ставить підлеглим нереальні завдання.
Населений пункт Добропілля Покровського району Донецької області перебуває під контролем України.
Про це заявив голова Офісу президента Кирило Буданов.
Заява Буданова про Добропілля
— Обʼєктивний факт у тому, що Добропілля перебуває під контролем України, а тому про жодне захоплення цього українського міста російськими військами не йдеться. Жодні неправдиві заяви не змінять реальність, — наголосив він.
За словами Кирила Буданова, командувач російського угруповання військ Центр, генерал-полковник Андрій Іванаєв, свідомо дезінформує свого президента Путіна, а також залякує підлеглих та ставить їм нереальні завдання будь-якою ціною продемонструвати захоплення Добропілля.
17 жовтня Генштаб ЗСУ спростував заяви російського командування про нібито захоплення українських територій і просування росіян на фронті. За даними українських військових, Добропілля, Святогірськ, Костянтинівка, Олексієво-Дружківка, Оріхів, Новопавлівка, Новоандріївка та Великомихайлівка залишаються під контролем України.
Добропілля на карті
9 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони виявляють російські штурмові на підступах до Добропілля та знищують їх.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 700-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.