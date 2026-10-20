Населений пункт Добропілля Покровського району Донецької області перебуває під контролем України.

Про це заявив голова Офісу президента Кирило Буданов.

Заява Буданова про Добропілля

— Обʼєктивний факт у тому, що Добропілля перебуває під контролем України, а тому про жодне захоплення цього українського міста російськими військами не йдеться. Жодні неправдиві заяви не змінять реальність, — наголосив він.

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За словами Кирила Буданова, командувач російського угруповання військ Центр, генерал-полковник Андрій Іванаєв, свідомо дезінформує свого президента Путіна, а також залякує підлеглих та ставить їм нереальні завдання будь-якою ціною продемонструвати захоплення Добропілля.

17 жовтня Генштаб ЗСУ спростував заяви російського командування про нібито захоплення українських територій і просування росіян на фронті. За даними українських військових, Добропілля, Святогірськ, Костянтинівка, Олексієво-Дружківка, Оріхів, Новопавлівка, Новоандріївка та Великомихайлівка залишаються під контролем України.

Добропілля на карті

9 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони виявляють російські штурмові на підступах до Добропілля та знищують їх.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 700-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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