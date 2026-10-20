Керівництво Росії відхилило пропозицію припинити взаємні удари по найбільш чутливих об’єктах енергетичної інфраструктури. Україна продовжує працювати над пошуком рішення, яке дозволить зупинити такі атаки.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час брифінгу з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре та президентом Фінляндії Александром Стуббом в Осло у вівторок, 20 жовтня.

Росія відмовилася припинити взаємні удари по енергетиці

– Україна негайно підтримала американську пропозицію енергетичного перемир’я, але Росія відповіла продовженням своїх атак, – наголосив глава держави.

За словами Зеленського, Україна пропонувала різні варіанти домовленостей і готова утриматися від ударів по чутливих об’єктах російського енергетичного сектору за умови, що Москва припинить атаки на українську енергетику.

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Однак Володимир Путін відкинув цю пропозицію. Президент України зазначив, що робота над пошуком рішення триває.

Нагадаємо, 11 жовтня президент США Дональд Трамп оголосив про так зване енергетичне перемир’я між Росією та Україною.

Зеленський повідомив, що в ніч проти 14 жовтня російські війська цілеспрямовано атакували балістичними ракетами енергетичну та критичну інфраструктуру Києва, Київської області й Харкова.

Після цих ударів президент України заявив про скасування обмежень для Сил оборони щодо атак на російські нафтопереробні заводи.

15 жовтня Володимир Путін заявив, що Москва відповідатиме Києву на удари по нафтопереробних заводах, логістичних та енергетичних об’єктах.

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