Протягом 19 жовтня та вночі проти 20 жовтня українські військові завдали серії ударів по військових об’єктах російської армії в Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Удари по військових об’єктах РФ 19–20 жовтня: що відомо

За інформацією Генштабу, українські військові уразили пункт управління російського підрозділу поблизу Федорівки Запорізької області.

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Крім того, під удар потрапив ремонтний підрозділ армії РФ у районі Кальміуського на Донеччині.

У Генштабі пояснили, що ураження таких об’єктів ускладнює російським військам ремонт пошкодженої техніки та її повернення на фронт.

Також Сили оборони атакували склади матеріально-технічних засобів окупантів у трьох населених пунктах:

Кріпенський у Луганській області;

Рівнопіль у Донецькій області;

Лагідне в Запорізькій області.

Окремо українські захисники завдали ударів по місцях зосередження особового складу російської армії.

Зокрема, на Запоріжжі під удар потрапили позиції окупантів поблизу Рибалівки, Басані, Федорівки та Миколаївки.

У Донецькій області уражено місця зосередження російських військ у районах Зеленого Гаю, Горлівки та Селидового.

На Луганщині українські військові атакували скупчення окупантів поблизу Сватового.

У Генеральному штабі наголосили, що удари по ключових військових цілях російської армії триватимуть до повного припинення збройної агресії РФ проти України.

Інформацію про масштаби пошкоджень та втрати російських військ наразі не уточнюють.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 700-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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