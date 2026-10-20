Президент України Володимир Зеленський разом із командою прибув до Норвегії, де запланована низка зустрічей із міжнародними партнерами.

Зеленський прибув до Норвегії: що відомо

Як повідомив глава держави у Telegram, він проведе тристоронні переговори з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере та президентом Фінляндії Александром Стуббом, а також окремо зустрінеться зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом.

Крім того, заплановані спільні переговори за участю всіх чотирьох.

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Програма візиту також передбачає аудієнцію у короля Норвегії та зустріч із представниками норвезького парламенту — Стортингу.

За словами Зеленського, Україна продовжує підтримувати всі дипломатичні контакти, які можуть сприяти досягненню миру. Серед ключових тем переговорів — посилення української протиповітряної оборони та розвиток спільних оборонних виробництв.

Президент також подякував партнерам за підтримку України та зусиль, спрямованих на досягнення справедливого миру.

Нагадаємо, за інформацією Axios, протягом попереднього тижня представники України, США та європейських країн працювали над підготовкою рамкового плану мирних переговорів.

Передбачається, що після зустрічей в Осло спецпредставник президента США Стів Віткофф може вирушити до Москви для переговорів із Володимиром Путіним.

Крім того, у неділю, 18 жовтня, Зеленський провів телефонну розмову з Віткоффом і Джаредом Кушнером, під час якої сторони обговорили подальші кроки для завершення війни.

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