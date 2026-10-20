Україна наразі отримує від Сполучених Штатів розвідувальну інформацію, яка допомагає попереджати про російські балістичні атаки.

Про це президент Володимир Зеленський заявив 20 жовтня під час брифінгу з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре та президентом Фінляндії Александром Стуббом в Осло.

Україна отримує розвіддані від США

– Ми вдячні за те, що зараз розвіддані ефективно ідуть. Йдеться про систему раннього попередження. Це вкрай важливо для наших людей, для дітей і дорослих, адже ми отримуємо сигнал, коли наближаються балістичні ракети. Тож ми вдячні американській стороні, система працює, і це чудово, – сказав український президент.

Нагадаємо, 14 жовтня Сергій “Флеш” Бескрестнов повідомив про обмеження SpaceX швидкості роботи терміналів Starlink під час руху. Унаслідок цього було зірвано кілька військових місій.

Зараз дивляться

Увечері того ж дня в Міноборони заявили, що SpaceX продовжувала обмежувати швидкість роботи терміналів Starlink до 161 км на годину. Проте протягом дня фактичні обмеження були значно жорсткішими.

17 жовтня Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала докази запровадження обмежень швидкості роботи Starlink виключно на українській території.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати продовжують передавати Україні розвідувальні дані.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.