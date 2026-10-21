Европейская комиссия призвала американскую компанию SpaceX срочно полностью восстановить работу спутниковой связи Starlink в Украине.

Об этом в Брюсселе заявил представитель Еврокомиссии по вопросам обороны и космоса Тома Ренье, сообщает проект Радио Свобода.

Призыв возобновить работу Starlink в Украине

По его словам, сообщение о замедлении работы Starlink в Украине вызывает глубокую обеспокоенность. В ЕС отмечают, что система Starlink имеет критическое значение для обороны страны и защиты гражданского населения.

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— Последние сообщения о том, что Starlink замедлил свои услуги в Украине, вызывают глубокую обеспокоенность и не отвечают тому, как компания ранее оказывала эти услуги. SpaceX должен срочно полностью восстановить услуги для Украины, — подчеркнул Ренье.

Он пояснил, что стабильная спутниковая связь необходима Украине для поддержки коммуникации между военными, защиты гражданского населения и управления беспилотниками, которые используют для обороны территории страны.

Что в ЕС говорили о перебоях Starlink раньше

На прошлой неделе в Еврокомиссии говорили, что слышали о возможных перебоях с работой Starlink в Украине, однако отмечали, что ситуацию еще изучают. По словам одного из европейских чиновников, в начале прошлой недели не было четкого подтверждения перебоев президента Украины. Теперь, как отметил представитель ЕС, ситуация поменялась.

В то же время 20 октября глава Пентагона Пит Хэгсет заявил журналистам, что США не отдавали приказы об ограничении работы системы Starshield для Украины.

Напомним, что 14 октября SpaceX ограничила скорость движения для терминалов Starlink. В частности, для военного пакета услуг Starshield установлен предел скорости движения около 160 км/ч. По состоянию на 15 октября работа Starshield в движении возобновилась.

Тогда Илон Маск заявил, что использование системы Starshield контролирует правительство США. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент Трамп не принимал решения об ограничении работы Starlink и StarShield для Украины, поскольку соответствующие условия указаны в контрактах SpaceX.

Источник : Радио Свобода

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