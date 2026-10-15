Трамп может давить на Украину через Starlink: политолог объяснил возможные последствия

Временные ограничения работы военной системы спутниковой связи Starshield и отсутствие предупреждений от партнеров об отдельных российских баллистических ударах обострили вопросы зависимости Украины от американских военных технологий и разведывательной поддержки.

Политолог, доцент КНУ имени Тараса Шевченко Игорь Рейтерович предполагает, что США могут использовать зависимость Украины от американской поддержки как инструмент политического давления, в частности, чтобы повлиять на позицию Киева по переговорам с Россией и ударам по российским объектам.

В интервью Фактам ICTV эксперт объяснил, чем нынешняя ситуация напоминает задержку американской военной помощи в 2024 году, как на дальнейшую поддержку Украины могут повлиять промежуточные выборы в Конгресс США и насколько реально снизить зависимость от американских оборонных технологий.

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Как ограничение Starlink и перебои с разведданными влияют на Украину

14 октября компания SpaceX ограничила скорость движения для терминалов Starlink. По словам внештатного советника президента Украины Сергея “Флеша” Бескрестнова, для военного пакета услуг Starshield установлен предел скорости движения около 160 км/ч.

15 октября источники в Министерстве обороны сообщили о возобновлении работы Starshield для украинских военных. В то же время обстоятельства введения ограничений остаются невыясненными. Украинская сторона продолжает контакты с США и SpaceX. Илон Маск заявил, что использование системы Starshield контролирует правительство США. В то же время, Белый дом отрицает умышленное ограничение доступа Украины и объясняет перебои техническими причинами. Что именно привело к ограничению, пока точно неизвестно.

Силы обороны не получали никаких предупреждений о возможных ограничениях для Starlink. По его словам, внезапная корректировка условий работы терминалов Старлинк напрямую повлияла на выполнение задач подразделениями на фронте и повлекла сбои во время проведения нескольких операций. Starshield используют, в частности, для управления перехватчиками дронами, предназначенными для борьбы со скоростными российскими беспилотниками.

Президент Владимир Зеленский 13 октября сообщил, что Украина не получила от партнеров предупреждения о запуске пяти российских баллистических ракет, атаковавших Киев вечером 12 октября. В то же время Дональд Трамп утверждал, что США продолжают делиться разведданными из Украины.

По словам начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, во время следующих трех волн атак партнеры уже сообщали Украине о применении Россией баллистических ракет.

Пытается ли Трамп заставить Украину к переговорам

Игорь Рейтерович считает, что ограничение работы Starlink и перебои с получением разведданных являются очевидным давлением на защищаемую от агрессии страну. Ведь эти технологии и информация используются, прежде всего, для обороны.

— Если США отказывают стране в праве на защиту, то Вашингтон или хочет нажать на нас, чтобы принудить к переговорам, или заставить не делать определенные вещи, например, наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, терминалам и тому подобное. А мы как суверенное государство, защищающее жизнь, вправе это делать. Поэтому это давление и давление достаточно нескрываемое, — говорит политолог.

В то же время, эксперт не считает, что эти события обязательно свидетельствуют об изменении общего подхода Вашингтона к военной поддержке Украины. Однако они демонстрируют, что США могут ограничивать помощь, а значит, Киеву на будущее следует учитывать такие риски.

Как промежуточные выборы в США могут повлиять на поддержку Украины

По словам политолога, результаты ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс США могут повлиять на дальнейшую политику Вашингтона по отношению к Украине.

По мнению Игоря Рейтеровича, результаты промежуточных выборов могут изменить политический баланс в Вашингтоне. Если демократы получат контроль над одной или обеими палатами Конгресса, у них будет больше возможностей влиять на политику администрации Трампа, в частности, по поддержке Украины.

В то же время, эксперт предполагает, что демократы могут сосредоточиться преимущественно на внутриполитических вопросах. Насколько активно они будут использовать свои полномочия для поддержки Украины, будет зависеть от результатов выборов.

Если демократы будут обвинять Трампа, в частности, в пророссийской политике, он может попытаться продемонстрировать более активную поддержку Украины, чтобы противостоять этой критике.

— Но как на самом деле будет, нужно смотреть на динамику выборов и результаты. Как поделятся голоса, кто будет контролировать обе палаты Конгресса, — объясняет политолог.

По мнению эксперта, американский президент может попытаться усилить давление на Киев, рассчитывая добиться договоренностей и представить их в качестве собственной дипломатической победы. Однако все зависит от того, согласится ли Украина на предложенные условия.

Чем нынешняя ситуация напоминает события 2024 года

Игорь Рейтерович видит схожесть ситуации с той, которая была зимой и весной 2024 года, когда Украина столкнулась с задержками американской военной помощи. В феврале 2024 года украинским силам пришлось выходить из Авдеевки.

Напомним, что в конце 2023-го и в первые месяцы 2024 года американская военная помощь была фактически заблокирована из-за споров в Конгрессе США, где республиканцы связывали поддержку Украины с усилением безопасности на границе с Мексикой и внутренней предвыборной борьбой.

— Я думаю, что это очень похожие истории. Просто та история была более публичной. Сейчас, видите ли, американцы хитро сделали. Они все опрокидывают друг на друга. Илон Маск на Пентагон. Пентагон говорит, что ничего не делал, что это был какой-то сбой, – говорит политолог.

По его мнению, подобная ситуация свидетельствует о проблемах с внешнеполитическим подходом администрации Трампа. Эксперт считает, что давление на Украину не обязательно даст Вашингтону желаемый результат.

Сможет ли Украина обойтись без американских технологий

Зависимость от американских военных технологий остается для Украины уязвимым местом. Если США в любой момент прекратят предоставлять некоторые возможности, Силам обороны может быть сложнее отражать российские воздушные атаки.

В частности, спутниковая связь Starlink используется для противодействия реактивным дронам, атакующим Украину.

В то же время, Игорь Рейтерович считает, что Украина сможет адаптироваться даже к таким ограничениям, однако цена такого приспособления может быть слишком высокой.

— Цена всех этих политических решений американцев — жизнь наших людей. А Трамп просто этого не понимает, потому что он не так, как мы, смотрит на войну. И получается, что когда американцы задерживают для нас какую-то помощь, мы получаем больше ударов от россиян, которые пытаются воспользоваться ситуацией, — объясняет Игорь Рейтерович.

По мнению политолога, последствия ограничения помощи измеряются не только военными трудностями, но и рисками гражданского населения. Он подчеркивает, что поддержка Украины должна учитывать реальность войны и необходимость защищать людей.

Следует отметить, что Европейская Комиссия ведет переговоры с Киевом по подключению к защищенной правительственной спутниковой системе связи Govsatcom, сообщил представитель Еврокомиссии Томас Ренье. Это может снизить зависимость Украины от американского Starlink, хотя не заменит его.

Еще одной вероятной альтернативой может стать высокоскоростной интернет Amazon Leo. Компания Amazon использует сеть спутников на низкой околоземной орбите и глобальную сеть наземной инфраструктуры. Во время полевых испытаний с военными пиковая скорость загрузки превышала 400 Мбит/с.

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