В Одесі група людей закидала камінням будівлю та територію районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Поліція затримала двох учасників інциденту та розпочала кримінальне провадження.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції Одеської області.

В Одесі група людей закидала камінням будівлю ТЦК

За попередньою інформацією правоохоронців, інцидент стався в Пересипському районі міста після того, як до місцевого ТЦК доставили військовозобов’язаного чоловіка. За даними поліції, він перебував у розшуку через ухилення від мобілізації.

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Невдовзі біля воріт територіального центру комплектування зібралася група людей, які прийшли підтримати чоловіка. Вони почали кидати каміння на територію установи та в її будівлю.

Поліцейські доставили учасників конфлікту до відділку для з’ясування обставин. Двох осіб, які, за даними правоохоронців, проявляли найбільшу активність, затримали у процесуальному порядку.

За фактом інциденту слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, що 20 жовтня в Одесі стався ще один інцидент за участю військовослужбовця ТЦК. За інформацією Одеського обласного ТЦК та оперативного командування Південь, під час перевірки документів водій поранив військового в шию предметом, схожим на ніж.

Крім того, чоловік нібито намагався здійснити наїзд на військовослужбовця автомобілем. Підозрюваного затримали, а постраждалого доправили до лікарні.

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