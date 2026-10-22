Кабинет министров Украины планирует до конца недели принять обновленные правила бронирования военнообязанных работников.

Об этом сообщил заместитель комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский по итогам заседания, на котором выступил министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко.

Новые правила бронирования: что планирует изменить Кабмин

По словам Дмитрия Кисилевского, правительство рассчитывает принять постановление об обновлении системы бронирования до конца этой недели.

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По состоянию на 22 октября из проекта документа уже убрали положение, которое предусматривало не учитывать работников с действующей отсрочкой от мобилизации при расчете квоты бронирования.

В то же время окончательного решения по пересмотру квот для отдельных секторов экономики пока нет. Этот вопрос по-прежнему обсуждается.

В Министерстве экономики и окружающей среды также не ожидают существенных изменений критериев, на основании которых ведомство осуществляет бронирование работников.

Окончательное содержание новых правил станет известно после принятия и обнародования правительственного постановления.

В проекте постановления осталось положение о создании Координационного центра по организации резервирования военнообязанных на период мобилизации и военного положения.

Это будет консультативный орган при Кабинете министров Украины.

По словам Кисилевского, центр будет проверять обоснованность критериев, по которым центральные органы исполнительной власти и местные администрации определяют предприятия как критически важные и осуществляют бронирование их работников.

По результатам проверок он сможет рекомендовать пересмотреть отдельные критерии бронирования или статус критичности предприятий.

В то же время Координационный центр не будет иметь полномочий самостоятельно отменять статус критичности предприятий или менять критерии бронирования.

Окончательные решения будут оставаться за соответствующими центральными органами исполнительной власти и местными администрациями.

Напомним, что 13 октября Кабмин рассмотрел изменения в постановлении №76 о бронировании военнообязанных. Среди предложений было сокращение квот для оборонных и энергетических предприятий со 100% до 85%, а для отдельных коммунальных предприятий — с 75% до 60%. После критики со стороны бизнеса и депутатов документ отправили на доработку.

Премьер-министр Сергей Корецкий объяснял необходимость пересмотра правил стремительным ростом числа забронированных работников и рисками злоупотреблений. По его словам, статус критически важного предприятия должен зависеть прежде всего от вклада в обороноспособность и жизнеобеспечение государства.

В то же время 16 октября Корецкий заверил, что радикальных изменений для предприятий оборонной промышленности и энергетики не будет.

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