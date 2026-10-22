Після завершення воєнного стану Україна може зіткнутися з новою хвилею міграції. Значна кількість чоловіків можуть виїхати за кордон, щоб возз’єднатися з родинами, які облаштували життя в інших країнах.

Про це заявила 22 жовтня директорка Інституту демографії та досліджень якості життя Елла Лібанова під час Українського жіночого конгресу.

Нова хвиля міграції після завершення війни: що відомо

– Після повернення чоловіків із фронту Україна може не мати змоги запропонувати чоловікам роботу й зарплату, які вони вважатимуть гідними. І тоді виникає запитання: а де возз’єднаються українські родини – в Україні чи за її межами? Я дуже боюсь, що з’явиться друга, так звана чоловіча міграційна хвиля, – сказала вона.

За словами експертки, станом на середину 2026 року чисельність населення України становить 28,5 млн осіб, що на 500 тис. менше за попередню оцінку в 29 млн. Основною причиною скорочення населення є міграція.

Зараз дивляться

– Ці люди залишилися живими. Повернемо ми їх до України – чудово. Не повернемо, але вони українці, вони будуть жити, нехай за кордоном. Тих, хто загинули, ми вже не повернемо, – сказала вона.

За даними Агентства ООН у справах біженців, станом на 30 квітня 2026 року у світі, за винятком РФ, налічувалося 5,762 млн біженців з України.

Із них 5,213 млн осіб перебували в європейських країнах, ще 0,549 млн – за межами Європи. Найбільші українські громади біженців, як і раніше, зосереджені в Німеччині, Польщі та Чехії.

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