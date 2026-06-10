Согласно отчету Минэкономики, в 2026 году в Украине наблюдается тенденция к определенной стабилизации миграционных процессов, однако сохраняется при этом значительный масштаб вынужденного перемещения населения.

Сколько украинцев находятся за границей и в каких странах, читайте в материале Фактов ICTV.

Сколько украинцев уехали за границу с начала войны

Как отметил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, масштабы внешней миграции остаются значительными.

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По данным УВКБ ООН, начиная с 2022 года, за пределы Украины выехали более 5,7 млн граждан. Если же учитывать более длительный период — с 2014 года, с начала российской агрессии, — общее количество покинувших страну украинцев достигает уже 8,5 млн человек.

Лубинец отмечает, что такая миграционная динамика является глобальным вызовом, нуждающимся в согласованных и системных решениях на международном уровне.

Согласно расчетам Министерства экономики, выполненным на основе данных ООН, по состоянию на 30 апреля 2026 года по сравнению с 19 февраля 2026 года отрицательное миграционное сальдо составило около 162 тыс. человек. В ведомстве отмечают, что такая динамика частично объясняется методологическими факторами, в частности, обновлением и актуализацией реестров мигрантов.

По информации Агентства ООН по делам беженцев, по состоянию на 30 апреля 2026 года в мире (за исключением России) было зафиксировано 5,762 млн беженцев из Украины.

Из этого количества 5,213 млн человек находились в странах Европы, еще 0,549 млн — за пределами европейского континента. Крупнейшие украинские общины беженцев и дальше сосредоточены в Германии, Польше и Чехии.

Сколько украинцев находятся за границей и что о них известно

В то же время по оценкам, по состоянию на середину июня 2023 года на территории России находилось около 1,2 млн граждан Украины. Они находились под разными правовыми режимами пребывания (кроме статуса беженца или временного убежища). УВКБ ООН относило эту категорию к лицам, находящимся в ситуации, подобной беженской. При этом указанная оценка не обновлялась с июня 2023 года, поэтому не была включена в официальную статистику УВКБ за 2024 год.

Дополнительно, на основе опроса УВКБ ООН, проведенного в отдельных странах Европы в период с июля 2024 года по август 2024 года (4 962 респондента, 100% — граждане Украины, из них 80% женщин, средний возраст — 46 лет), получены такие обобщенные результаты относительно украинских мигрантов:

среди опрошенных 18–59 лет: 37% женщин, 16% мужчин, а также 29% детей (в возрасте 0 – 17 лет);

основной период выезда за границу пришелся на февраль – апрель 2022 года – 50%;

топ-5 регионов происхождения мигрантов: Харьковская, Днепропетровская, Херсонская, Донецкая области и Киев;

уровень занятости: 46% трудоустроены в стране пребывания, 17% – безработные в стране пребывания (при этом в Украине 51% были трудоустроены, а 5% – безработные).

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