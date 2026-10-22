Сили оборони України протягом 21 жовтня 2026 року знешкодили 2 250 російських військових. Це новий рекорд добових втрат особового складу армії РФ за весь період повномасштабної війни.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

Рекордні втрати ворога за добу: що відомо

За інформацією Генштабу, протягом 21 жовтня українські військові знешкодили 2 250 російських окупантів.

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Це найбільший добовий показник втрат особового складу російської армії від 24 лютого 2022 року.

Попередній рекорд зафіксували 19 грудня 2024 року, коли, за даними Генштабу, втрати РФ становили 2 200 військових. Тож новий показник перевищив попередній на 50 осіб.

У Генштабі також звернули увагу, що три з п’яти найбільших добових показників припадають на вересень і жовтень 2026 року.

За даними Генерального штабу ЗСУ, найбільших добових втрат армія РФ зазнала:

21 жовтня 2026 року — 2 250 осіб;

19 грудня 2024 року — 2 200 осіб;

18 жовтня 2026 року — 2 100 осіб;

27 вересня 2026 року — 2 090 осіб;

28 листопада 2024 року — 2 030 осіб.

За інформацією Генштабу, від початку 2026 року втрати російської армії в особовому складі становлять близько 363 820 осіб.

Загальні втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення, за оприлюдненими даними, сягнули 1 572 790 військовослужбовців.

У Генштабі зазначили, що місячні втрати російських військ зростали. Зокрема, у лютому 2026 року вони становили 26 090 осіб, а у вересні — 46 230.

Вересень став місяцем із найбільшими втратами російської армії від початку 2026 року.

За даними українського командування, протягом неповних трьох тижнів жовтня втрати російських військ уже наблизилися до 37 тисяч осіб.

У Генштабі наголосили, що Сили оборони продовжують виснажувати наступальний потенціал російської армії.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 702-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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