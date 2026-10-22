Українські військові здійснили підземну контрнаступальну операцію Велес на Куп’янському напрямку.

Про це повідомили у 2 корпусі Національної гвардії України Хартія.

Операція Велес на Куп’янському напрямку: що відомо

На Куп’янському напрямку угруповання під командуванням 2 корпусу НГУ Хартія провело підземну контрнаступальну операцію Велес. Українські військові просунулися на понад 15 км підземними комунікаціями в тил російських військ.

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За інформацією корпусу, операція Велес поєднувала підземний наступ із бойовими діями на поверхні та ударами безпілотників. Завдяки цьому Силам оборони вдалося позбавити російські війська можливості проникнути в тил Куп’янська.

Командир корпусу Хартія бригадний генерал Ігор Оболєнський пояснив, що українські військові тривалий час спостерігали за тим, як росіяни використовують підземні комунікації. Окупанти планували скористатися газовими шляхопроводами для проникнення в тил українських підрозділів.

— Ми спостерігали, як противник працює під землею. І вивчали, як він це робить. Росіяни мали намір використати газові шляхопроводи для проникнення в тил наших військ. Тоді ми самі пішли під землю. Ми передбачили дії противника і опанували тактику ведення бойових дій під землею, — розповів Оболєнський.

За даними корпусу Хартія, в результаті підземної контрнаступальної операції Велес українські військові взяли в полон понад 30 російських окупантів. Загальні втрати противника становили понад 100 військових.

До проведення операції залучили кілька підрозділів Сил оборони України:

бригада Національної гвардії України Хартія;

штурмовий полк Р.У.Г;

полк безпілотних систем Лава;

підрозділи Головного управління розвідки Міноборони України, зокрема легіон Свобода Росії та Російський добровольчий корпус;

бригада безпілотних систем Ахіллес.

Усі ці підрозділи діяли у складі угруповання під командуванням 2 корпусу НГУ Хартія.

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