22 жовтня в Україну в межах репатріаційних заходів повернули 252 тіла, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям. Їхні особи ще мають встановити.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Україна повернула тіла 252 загиблих: що відомо

За інформацією Координаційного штабу, в Україну репатріювали 252 тіла, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям.

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Наразі особи загиблих ще мають встановити. Для цього слідчі правоохоронних органів спільно з представниками експертних установ проведуть необхідні дослідження.

У штабі наголосили, що повернення тіл стало можливим завдяки спільній роботі українських державних установ і структур сектору безпеки та оборони.

До проведення репатріаційних заходів долучилися Координаційний штаб, Об’єднаний центр при СБУ, Збройні сили України, Міністерство внутрішніх справ, Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Секретаріат уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інші структури.

Після повернення в Україну тіла загиблих перевозять до спеціалізованих державних установ.

Цим займаються військовослужбовці Об’єднаного центру забезпечення заходів цивільно-військового співробітництва ЗСУ.

Надалі тіла передадуть представникам правоохоронних органів системи МВС та фахівцям судово-медичної експертизи системи МОЗ.

Фото: Координаційний штаб

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