В Україну повернули 252 тіла, які РФ вважає тілами українських військових
22 жовтня в Україну в межах репатріаційних заходів повернули 252 тіла, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям. Їхні особи ще мають встановити.
Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Україна повернула тіла 252 загиблих: що відомо
За інформацією Координаційного штабу, в Україну репатріювали 252 тіла, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям.
Наразі особи загиблих ще мають встановити. Для цього слідчі правоохоронних органів спільно з представниками експертних установ проведуть необхідні дослідження.
У штабі наголосили, що повернення тіл стало можливим завдяки спільній роботі українських державних установ і структур сектору безпеки та оборони.
До проведення репатріаційних заходів долучилися Координаційний штаб, Об’єднаний центр при СБУ, Збройні сили України, Міністерство внутрішніх справ, Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Секретаріат уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інші структури.
Після повернення в Україну тіла загиблих перевозять до спеціалізованих державних установ.
Цим займаються військовослужбовці Об’єднаного центру забезпечення заходів цивільно-військового співробітництва ЗСУ.
Надалі тіла передадуть представникам правоохоронних органів системи МВС та фахівцям судово-медичної експертизи системи МОЗ.
Фото: Координаційний штаб