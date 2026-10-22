Президент України Володимир Зеленський застеріг, що відведення українських військ зі східних територій може відкрити Росії шлях до захоплення нових міст.

Про це глава держави заявив в інтерв’ю Стівену Бартлетту.

Зеленський про ризики вивдення українських військ зі сходу

За словами Зеленського, Москва вимагає виходу українських сил зі Слов’янська, Краматорська, Дружківки та інших територій на сході. Президент також згадав Павлоградський напрямок і Дніпропетровську область.

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Він наголосив, що поступки Росії створять серйозну загрозу, адже російська армія може не зупинитися на отриманих територіях і продовжити наступ углиб України.

– Якщо ми передамо їм ці наші міста, то ризик величезний. Якщо він захоче продовжувати, то може захопити величезну кількість наших міст, якщо просуватиметься далі, – зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що Україна готова обговорювати гарантії безпеки, а найбільшим можливим компромісом назвав припинення вогню.

Водночас Росія наполягає на подальшому відступі українських військ, не надаючи гарантій того, що бойові дії не відновляться.

– Давайте просто зупинимо цю війну. Але вони хочуть, щоб ми відійшли ще далі. І якщо ми відійдемо, де гарантії безпеки? Не кажучи вже про те, що це несправедливо, – заявив Зеленський.

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