Європейський Союз поки не визначився, хто представлятиме його на можливих переговорах із російським диктатором Володимиром Путіним. Серед потенційних кандидатів називають президента Фінляндії Александра Стубба.

Про це повідомляє Politico з посиланням на європейських дипломатів.

Хто може представляти Європу на переговорах із Путіним

Питання пошуку переговорника стало особливо актуальним після візиту спецпосланника президента США Стіва Віткоффа до Росії, де він запропонував провести тристоронній саміт за участю Дональда Трампа та Володимира Зеленського для досягнення припинення вогню.

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Президент Чехії Петр Павел зазначив, що Путін не сприймає ЄС як впливового учасника переговорів і відмовляється від контактів із керівництвом європейських інституцій, зокрема Урсулою фон дер Ляєн та Каєю Каллас.

На думку Павела, європейські держави повинні визначити одного або кількох представників, які отримають спільний мандат на переговори. Вони не обов’язково мають обіймати посади в ЄС чи НАТО.

Серед можливих кандидатів розглядають президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, президента Європейської ради Антоніу Кошту та очільницю європейської дипломатії Каю Каллас.

Водночас один із дипломатів наголосив, що вибір має ґрунтуватися на ефективності кандидата, а не на особистих амбіціях чи боротьбі за вплив.

За даними Politico, особливу увагу дипломатів привертає президент Фінляндії Александр Стубб. Його перевагами вважають добрі відносини з Дональдом Трампом, а також значний досвід Фінляндії у взаємодії з Росією, з якою країна має спільний кордон протяжністю близько 1 300 км.

Співрозмовники видання зазначають, що Стубб добре розуміє безпекові загрози з боку Москви та продемонстрував політичне лідерство. Тому він міг би стати європейським представником на майбутньому мирному саміті.

Остаточного рішення щодо кандидатури переговорника наразі немає.

Нагадаємо, 21 жовтня Стів Віткофф за підсумками зустрічей із Зеленським і Путіним повідомив про продовження тристоронніх переговорів на технічному рівні.

За інформацією ЗМІ, Україна та Росія погодилися відновити діалог за участю США.

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