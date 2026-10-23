Росія готує нові провокації в Європі, щоб дискредитувати Україну та послабити міжнародну підтримку нашої держави. Москва може вдатися до диверсій під чужим прапором, аби звинуватити в них українських військових.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

РФ готує нові провокації, аби дестабілізувати Європу

За оцінками української розвідки, Кремль посилює гібридні операції проти Євросоюзу, намагаючись залякати європейські уряди та суспільства і змусити їх скоротити або припинити допомогу Україні.

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Зокрема, РФ може організувати диверсії у країнах Центральної та Східної Європи, передусім у державах Балтії. Один із можливих сценаріїв передбачає проведення операцій під чужим прапором із подальшим поширенням звинувачень проти України через російські пропагандистські ресурси та міжнародні майданчики.

За інформацією ГУР, потенційними цілями таких провокацій можуть стати об’єкти критичної інфраструктури, прикордонні з Росією території, Калінінградська область, а також регіони ЄС із російськомовним населенням.

Крім того, диверсії можуть відбутися поблизу об’єктів, підконтрольних Кремлю, зокрема споруд Російської православної церкви, або історичних пам’яток, пов’язаних із Росією.

Нагадаємо, на початку жовтня 2026 року ГУР попередило, що російські спецслужби отримали наказ активізувати гібридні операції на території ЄС і НАТО. Українська розвідка поінформувала міжнародних партнерів про можливі загрози.

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