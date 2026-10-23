Татьяна Забожко, выпускающий редактор
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Потери РФ на 23 октября: уничтожено 1830 оккупантов, 54 артсистемы и 2067 БпЛА
Потери РФ на 23 октября 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.
Согласно последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки ликвидировали 1 830 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 703-е сутки полномасштабной войны превысили 1,574 млн.
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Потери РФ на 23 октября 2026 года
- личного состава — около 1 574 620 (+1 830);
- танков — 12 439;
- боевых бронированных машин — 25 597 (+3);
- артиллерийских систем — 51 501 (+54);
- реактивных систем залпового огня — 2230 (+1);
- средств противовоздушной обороны — 1720 (+1);
- самолетов — 449;
- вертолетов — 356;
- наземных робототехнических комплексов — 3003 (+6);
- беспилотников оперативно-тактического уровня — 577 209 (+2 067);
- крылатых ракет — 5138;
- кораблей и катеров — 35;
- подводных лодок — 2;
- автомобильной техники и автоцистерн — 166 088 (+447);
- специальной техники — 4 851 (+5).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 703-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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