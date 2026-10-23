Потери РФ на 23 октября 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки ликвидировали 1 830 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 703-е сутки полномасштабной войны превысили 1,574 млн.

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Потери РФ на 23 октября 2026 года

  • личного состава — около 1 574 620 (+1 830);
  • танков — 12 439;
  • боевых бронированных машин — 25 597 (+3);
  • артиллерийских систем — 51 501 (+54);
  • реактивных систем залпового огня — 2230 (+1);
  • средств противовоздушной обороны — 1720 (+1);
  • самолетов — 449;
  • вертолетов — 356;
  • наземных робототехнических комплексов — 3003 (+6);
  • беспилотников оперативно-тактического уровня — 577 209 (+2 067);
  • крылатых ракет — 5138;
  • кораблей и катеров — 35;
  • подводных лодок — 2;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 166 088 (+447);
  • специальной техники — 4 851 (+5).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 703-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ВСУ

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