Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главным результатом трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией, которые запланированы на ноябрь, должна стать договоренность о встрече на уровне лидеров государств.

Об этом глава государства рассказал в интервью Алле Мазур в программе ТСН Тиждень, которую транслировали в эфире национального телемарафона Єдині новини.

Зеленский назвал ключевые цели переговоров Украины, США и РФ

По словам президента, переговоры на техническом уровне могут состояться в Абу-Даби (ОАЭ), другой стране Ближнего Востока или Европе.

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Зеленский подчеркнул, что Украина заинтересована, прежде всего, в конкретных результатах встречи. Речь идет не только о подготовке переговоров лидеров трех государств, но и о возможности договориться о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре и установлении перемирия в Черном море.

Последнее, по его словам, необходимо для безопасного экспорта зерна и импорта товаров, важных для жизнедеятельности Украины.

— Мы считаем, что самое важное, чтобы трехсторонняя встреча имела результат. И для нас более важным результатом является возможность встречи в трехстороннем формате на уровне лидеров. А также возможность затронуть вопрос как прекращение огня по энергетике или прекращение огня на (Черном, — Ред.) море для того, чтобы можно было экспортировать зерно, импортировать те вещи, которые нужны Украине для жизни, — заявил глава нашего государства.

Напомним, что ранее в Кремле заявили о готовности России вернуться к трехсторонним переговорам с США и Украиной после 4 ноября.

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