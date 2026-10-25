Прекращение огня по энергетике и морю: Зеленский озвучил цель трехсторонних переговоров
- Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об ожиданиях от предстоящих трехсторонних переговоров с участием Украины, США и России.
- Глава государства объяснил, почему встреча переговорных команд должна завершиться конкретными договоренностями.
- Зеленский также рассказал, какие вопросы Украина считает приоритетными и где могут состояться дипломатические консультации.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главным результатом трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией, которые запланированы на ноябрь, должна стать договоренность о встрече на уровне лидеров государств.
Об этом глава государства рассказал в интервью Алле Мазур в программе ТСН Тиждень, которую транслировали в эфире национального телемарафона Єдині новини.
Зеленский назвал ключевые цели переговоров Украины, США и РФ
По словам президента, переговоры на техническом уровне могут состояться в Абу-Даби (ОАЭ), другой стране Ближнего Востока или Европе.
Зеленский подчеркнул, что Украина заинтересована, прежде всего, в конкретных результатах встречи. Речь идет не только о подготовке переговоров лидеров трех государств, но и о возможности договориться о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре и установлении перемирия в Черном море.
Последнее, по его словам, необходимо для безопасного экспорта зерна и импорта товаров, важных для жизнедеятельности Украины.
— Мы считаем, что самое важное, чтобы трехсторонняя встреча имела результат. И для нас более важным результатом является возможность встречи в трехстороннем формате на уровне лидеров.
А также возможность затронуть вопрос как прекращение огня по энергетике или прекращение огня на (Черном, — Ред.) море для того, чтобы можно было экспортировать зерно, импортировать те вещи, которые нужны Украине для жизни, — заявил глава нашего государства.
Напомним, что ранее в Кремле заявили о готовности России вернуться к трехсторонним переговорам с США и Украиной после 4 ноября.