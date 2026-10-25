У Кремлі заявили про готовність відновити тристоронні мирні переговори за участю України, США та Росії після 4 листопада.

Заява Кремля щодо тристоронніх переговорів

Як повідомив помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков у коментарі російському пропагандисту Павлу Зарубіну, Москва готова повернутися до переговорного процесу після 4 листопада, коли в РФ відзначають День народної єдності.

– Тепер черговий дедлайн це 4 листопада, наше велике свято (йдеться про День народної єдності, — Ред.). Після цього ми будемо готові відновити переговори, – сказав він.

Ушаков також стверджує, що Росія нібито планувала відновити перемовини після виборів до Держдуми, які відбулися 18–20 вересня, однак звинуватив українську сторону у зриві домовленостей.

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Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що тристоронню зустріч переговорних команд України, США та Росії щодо завершення війни планують провести у першій половині листопада.

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