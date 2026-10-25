Президент України Володимир Зеленський заявив, що головним результатом тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією, запланованих на листопад, має стати домовленість про зустріч на рівні лідерів держав.

Про це глава держави розповів в інтерв’ю Аллі Мазур у програмі ТСН Тиждень, яку транслювали в ефірі національного телемарафону Єдині новини.

Зеленський назвав ключові цілі переговорів України, США та РФ

За словами президента, переговори на технічному рівні можуть відбутися в Абу-Дабі (ОАЕ), іншій країні Близького Сходу або в Європі.

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Зеленський наголосив, що Україна зацікавлена передусім у конкретних результатах зустрічі. Йдеться не лише про підготовку переговорів лідерів трьох держав, а й про можливість домовитися щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі та встановлення перемир’я у Чорному морі.

Останнє, за його словами, необхідне для безпечного експорту зерна та імпорту товарів, важливих для життєдіяльності України.

– Ми вважаємо, що найважливіше, щоб тристороння зустріч мала результат. І для нас важливіший результат це можливість зустрічі в тристоронньому форматі на рівні лідерів. А також можливість порушення питання як припинення вогню по енергетиці або припинення вогню на (Чорному, — Ред.) морі для того, щоби можна було експортувати зерно, імпортувати ті речі, які потрібні Україні для життя, – заявив голова нашої держави.

Нагадаємо, що раніше у Кремлі заявили про готовність Росії повернутися до тристоронніх переговорів зі США та Україною після 4 листопада.

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