На 10-м Украинском Женском Конгрессе состоялась официальная презентация книги под названием Ви|значні. Проект реализован совместно с Украинским Женским Конгрессом, ПриватБанком и медиаплатформой The Ukrainians Media.

Об этом сообщает Украинский Женский Конгресс.

О чем книга Ви|значні

Издание собрало 22 письма известных украинок, адресованных следующему поколению женщин-лидерок. В этих посланиях авторки откровенно делятся собственными историями о лидерстве, смелости, жизненном выборе, преодолении сложных вызовов и ошибок.

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Главная цель книги – передать уникальный опыт женщин, уже прошедших свой путь, а также вдохновить молодежь на раскрытие собственного потенциала.

Соучредительница и директор Украинского Женского Конгресса Светлана Войцеховская отметила важность сохранения историй женщин, которые меняли Украину в прошлом и продолжают это делать сегодня.

– Мне очень хочется, чтобы мы знали эти имена. Чтобы наши дочери и внуки понимали: украинские женщины всегда были сильными, образованными, смелыми. Ведь каждой девочке важно когда-нибудь услышать от старшей женщины: ты можешь, у тебя получится, не бойся выбирать свой путь, — отметила Светлана Войцеховская.

Она добавила, что важно не только говорить о достижениях, но и передавать этот опыт дальше — поддерживать молодых женщин в сложных решениях и помогать им верить в свои силы.

Влияние на будущее и поддержка книгоиздания

Руководительница коммуникаций и связей с общественностью ПриватБанка Олеся Жулинская утверждает, что главная ценность проекта — его способность формировать будущее страны через вдохновенные истории.

— Я счастлива, что в этом году мы говорим не только о прошлом через эту книгу, но и о будущем через истории женщин, которые в ней описаны. Эти истории точно изменят будущее. И каждая из вас его изменяет. Сейчас книгоиздание переживает очень сложные времена. Нам не удалось напечатать все экземпляры, которые мы планировали. Но мы очень хотим продолжать это дело: печатать книги, приезжать в университеты, рассказывать эти истории, делиться ими и напоминать о том, как они важны, — сказала Олеся Жулинская.

Партнеры стремятся знакомить с историями выдающихся украинок как можно более широкую аудиторию и продолжать развитие этой инициативы в учебных заведениях.

В прошлом году во время Украинского Женского Конгресса представили научную монографию Женские истории лидерства в Украине. Она посвящена опытному вкладу украинских женщин-лидерок XIX-XX веков в развитие государства и общественной жизни.

Тогда Светлана Войцеховская охарактеризовала проект как попытку вернуть женщинам должное место в историческом нарративе Украины.

Фото: Украинский Женский Конгресс

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