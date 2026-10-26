Завтра, 27 октября, в части областей Украины будут вынужденно применяться ограничения потребления электроэнергии.

Графики отключения света 27 октября: что известно

Как отметили в Укрэнерго, ограничения будут действовать:

с 06:00 до 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности;

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с 06:00 до 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей объемом от 1.5 до 2.5 очередей.

Причиной введения ограничений стали последствия массированных российских атак на энергообъекты.

— Внимание! Вследствие российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе, – говорится в сообщении.

Напомним, в течение минувших суток россияне продолжали осуществлять атаки на гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины.

В результате этого к утру были новые обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях.

Учитывая последствия российских обстрелов и погодные условия, сохраняется необходимость в экономном потреблении электроэнергии в вечерние часы.

В Укрэнерго призывают ограничить использование мощных электроприборов с 16:00 до 22:00.

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