Российские власти совершили военные преступления, намеренно атакуя гражданские объекты, и преступления против человечности в форме других бесчеловечных деяний из-за систематических ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

Об этом говорится в докладе Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине, представленном Генеральной ассамблее ООН.

Атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины

Комиссия исследовала, как масштабные удары российских вооруженных сил по энергетической инфраструктуре Украины повлияли на гражданское население. Особое внимание уделили сложному зимнему периоду 2025–2026 годов и совокупным последствиям атак, которые продолжаются с осени 2022 года.

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В течение этого времени систематические волны обстрелов становились все более частыми и интенсивными. Во время атак российские войска одновременно применяли сотни беспилотников и ракет, география ударов постоянно расширялась. Это привело к значительным разрушениям в украинском энергетическом секторе.

В Комиссии подчеркнули, что прошлой зимой, когда температура воздуха опускалась до -21 °C, миллионы украинцев переживали длительные перебои с теплом, электроэнергией, водой и газом. Люди были вынуждены жить в невыносимых условиях.

— С приближением зимы атаки снова участились, что вызывает серьезную обеспокоенность с учетом угроз жизни и здоровью гражданского населения, – заявил глава Комиссии Эрик Месе.

По словам представителей Комиссии, длительное пребывание на холоде, отсутствие доступа к основным коммунальным услугам и постоянная необходимость искать способы выживания негативно повлияли на физическое и психическое здоровье гражданского населения.

Больше всего пострадали люди старшего возраста и люди с ограниченной мобильностью. Из-за опасности застрять в лифте во время внезапного отключения электроэнергии они не могли спуститься в укрытия во время воздушных тревог.

Им приходилось оставаться в неотапливаемых квартирах без света и воды, не имея доступа к аппаратам жизнеобеспечения и основным услугам.

Выводы комиссии ООН относительно действий России

По оценке Комиссии, российские командиры, отдававшие приказы об атаках, понимали, что выбранные ими объекты теплоснабжения в крупных населенных пунктах имеют критическое значение для гражданского населения, особенно в зимний период.

В докладе отмечается, что российские власти публично заявляли о намерении продолжать удары и сообщали о планах их проведения. Комиссия пришла к выводу, что Россия совершила военные преступления, намеренно направляя атаки на гражданские объекты.

Собранные доказательства свидетельствуют, что удары по энергетической инфраструктуре Украины были целенаправленными и осуществлялись в рамках государственной политики. Ее целью было лишить гражданское население электроэнергии и других жизненно необходимых услуг, зависящих от энергоснабжения, и причинить людям страдания.

Комиссия пришла к выводу, что российские власти совершили преступления против человечности в форме других бесчеловечных деяний.

В ходе расследования Комиссия использовала свидетельства 255 человек, которые пережили зиму в описанных условиях в Днепропетровской, Киевской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Запорожской и Житомирской областях. Исследователи также обработали информацию, полученную от украинских органов власти, врачей и неправительственных организаций.

Комиссия рассмотрела и атаки украинских вооруженных сил на энергетические объекты Российской Федерации и на временно оккупированных территориях Украины.

Однако более подробно исследовать последствия этих ударов не удалось. Россия не предоставила Комиссии доступ к соответствующим территориям и не ответила на запросы о предоставлении информации.

Реакция МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на выводы Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине.

— Россия сознательно превратила холод и темноту в оружие против гражданских украинцев. Цель этой политики – лишить их жизненно необходимого энергоснабжения и причинить им страдания, – говорят в МИД.

В министерстве считают, что накануне новой зимы эти выводы имеют особое значение. Они напоминают международному сообществу о том, что Россия продолжает целенаправленно разрушать энергетическую инфраструктуру Украины.

— Нельзя допустить, чтобы жизнь миллионов людей снова оказалась под угрозой из-за холода и темноты, – отметили в МИД.

В ведомстве призвали привлечь Россию к ответственности за международные преступления, совершенные во время полномасштабной войны, и усилить поддержку Украины.

Фото: Денис Шмыгаль

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