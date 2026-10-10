Около 100 жертв в неделю: Украина призвала Совбез ООН к действиям по прекращению войны
- 9 октября прошло срочное заседание Совета Безопасности ООН по инициативе Украины.
- Украина заявила о гуманитарном кризисе в оккупированных Олешках и препятствования морскому экспорту.
- Киев призвал ООН принять конкретные решения по прекращению российской агрессии.
9 октября по инициативе Украины состоялось срочное заседание Совета Безопасности ООН из-за массированных российских атак 7–8 октября и их последствий для гражданского населения.
Об этом сообщил пресс-центр Министерства иностранных дел Украины.
Последствия российских атак
По данным украинской стороны, всего за одну неделю российские удары унесли жизни около 100 гражданских лиц.
Под обстрелами оказались Краматорск, Прилуки, Киев и другие украинские города. Российские атаки повредили гражданские объекты и критическую инфраструктуру, в том числе энергетические объекты, продовольственные склады и научные учреждения.
Целями стали, по меньшей мере, 19 энергетических объектов в трех регионах Украины и в Киеве. Это усугубляет угрозу перебоев с электро- и теплоснабжением в преддверии зимы.
Украинская делегация также привела данные ООН, согласно которым за первые восемь месяцев 2026 года в Украине погибли более 2,2 тыс. гражданских, а еще более 13 тыс. получили ранения.
Ситуация на оккупированных территориях и угрозы морскому экспорту
Во время заседания Совбеза обсудили гуманитарную ситуацию во временно оккупированных Олешках Херсонской области. Местные жители имеют ограниченный доступ к пище, воде и медикаментам. Эвакуацию осложняют минная опасность и атаки беспилотников.
Представители ООН подчеркнули необходимость создать безопасные условия для эвакуации гражданских и обеспечить доставку помощи.
Еще одной темой стали российские атаки на суда и портовую инфраструктуру в Черном море. Такие удары создают дополнительные угрозы продовольственной безопасности и препятствуют украинскому морскому экспорту.
Украина призвала мир обеспечить гуманитарный доступ к пострадавшим районам, содействовать эвакуации людей и восстановлению безопасного судоходства. Также речь шла о необходимости гарантировать беспрепятственный вывоз украинской аграрной продукции.
Украина обвинила Беларусь
Украинская делегация уделила внимание и роли Беларуси в войне против Украины. По заявлению украинской стороны, Минск предоставляет инфраструктуру для запуска российских беспилотников.
Киев призвал Беларусь немедленно прекратить помощь российской агрессии.
В то же время, российская делегация во время заседания отрицала ответственность России за атаки на гражданских и пыталась оправдать российскую агрессию.
Участники заседания Совбеза ООН осудили российские удары, отметили необходимость соблюдения международного гуманитарного права и призвали прекратить боевые действия и активизировать дипломатические усилия.
Киев призвал государства-члены Совета Безопасности ООН принимать конкретные решения для прекращения российской агрессии, защиты гражданского населения и достижения справедливого и продолжительного мира в соответствии с Уставом ООН.