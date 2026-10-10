9 октября по инициативе Украины состоялось срочное заседание Совета Безопасности ООН из-за массированных российских атак 7–8 октября и их последствий для гражданского населения.

Об этом сообщил пресс-центр Министерства иностранных дел Украины.

Последствия российских атак

По данным украинской стороны, всего за одну неделю российские удары унесли жизни около 100 гражданских лиц.

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Под обстрелами оказались Краматорск, Прилуки, Киев и другие украинские города. Российские атаки повредили гражданские объекты и критическую инфраструктуру, в том числе энергетические объекты, продовольственные склады и научные учреждения.

Целями стали, по меньшей мере, 19 энергетических объектов в трех регионах Украины и в Киеве. Это усугубляет угрозу перебоев с электро- и теплоснабжением в преддверии зимы.

Украинская делегация также привела данные ООН, согласно которым за первые восемь месяцев 2026 года в Украине погибли более 2,2 тыс. гражданских, а еще более 13 тыс. получили ранения.

Ситуация на оккупированных территориях и угрозы морскому экспорту

Во время заседания Совбеза обсудили гуманитарную ситуацию во временно оккупированных Олешках Херсонской области. Местные жители имеют ограниченный доступ к пище, воде и медикаментам. Эвакуацию осложняют минная опасность и атаки беспилотников.

Представители ООН подчеркнули необходимость создать безопасные условия для эвакуации гражданских и обеспечить доставку помощи.

Еще одной темой стали российские атаки на суда и портовую инфраструктуру в Черном море. Такие удары создают дополнительные угрозы продовольственной безопасности и препятствуют украинскому морскому экспорту.

Украина призвала мир обеспечить гуманитарный доступ к пострадавшим районам, содействовать эвакуации людей и восстановлению безопасного судоходства. Также речь шла о необходимости гарантировать беспрепятственный вывоз украинской аграрной продукции.

Украина обвинила Беларусь

Украинская делегация уделила внимание и роли Беларуси в войне против Украины. По заявлению украинской стороны, Минск предоставляет инфраструктуру для запуска российских беспилотников.

Киев призвал Беларусь немедленно прекратить помощь российской агрессии.

В то же время, российская делегация во время заседания отрицала ответственность России за атаки на гражданских и пыталась оправдать российскую агрессию.

Участники заседания Совбеза ООН осудили российские удары, отметили необходимость соблюдения международного гуманитарного права и призвали прекратить боевые действия и активизировать дипломатические усилия.

Киев призвал государства-члены Совета Безопасности ООН принимать конкретные решения для прекращения российской агрессии, защиты гражданского населения и достижения справедливого и продолжительного мира в соответствии с Уставом ООН.

Источник : МИД

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