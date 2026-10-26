Реестр ветеранов в Дії: кто может получить выписку и как ее оформить
Ветераны войны и члены семей погибших защитников Украины могут заказать выписку из Единого государственного реестра ветеранов войны на портале Дія. Документ подтверждает соответствующий статус и может понадобиться для оформления государственных льгот и социальных гарантий.
Об этом сообщили Дія и Министерство по делам ветеранов Украины.
Выписка из реестра ветеранов: кто может получить
Услуга доступна гражданам, сведения о которых внесены в реестр ветеранов и которые имеют один из следующих статусов:
- участник боевых действий;
- участник войны;
- лицо с инвалидностью вследствие войны;
- член семьи погибшего или умершего ветерана или ветеранки войны;
- член семьи погибшего или умершего защитника или защитницы Украины;
- пострадавший участник Революции Достоинства;
- лицо с особыми заслугами перед Родиной.
Если информации о человеке нет в реестре ветеранов, получить выписку через Дію не удастся.
Как получить выписку из реестра ветеранов через Дію
Чтобы заказать документ, необходимо авторизоваться на портале Дія и открыть услугу Выписка из Реестра ветеранов в разделе Ветеран PRO.
Далее необходимо проверить данные заявления и нажать кнопку Готово. После этого Дія отправит запрос в реестр ветеранов. Когда его обработают, результат появится в личном кабинете пользователя и поступит на электронную почту.
Если запрос обработают успешно, заявитель получит выписку в формате PDF. Документ будет содержать QR-код для проверки достоверности и квалифицированную электронную подпись Министерства по делам ветеранов Украины.
Заказать услугу Выписка из реестра ветеранов можно по ссылке на портале Дія.
Кто еще может получить выписку через ЦНАП
Расширен и перечень лиц, которые могут оформить выписку через центры предоставления административных услуг (ЦНАП).
Теперь такую возможность имеют дети ветеранов и ветеранок, в частности в возрасте до 23 лет, или их законные представители.
Документ необходим для оформления государственной целевой поддержки на получение образования.
Фото: Дія