Реєстр ветеранів у Дії: хто може отримати витяг і як його оформити
Ветерани війни та члени сімей загиблих захисників України можуть замовити витяг із Єдиного державного реєстру ветеранів війни на порталі Дія. Документ підтверджує відповідний статус і може знадобитися для оформлення державних пільг та соціальних гарантій.
Про це повідомили Дія та Міністерство у справах ветеранів України.
Витяг із реєстру ветеранів: хто може отримати
Послуга доступна громадянам, відомості про яких внесені до реєстру ветеранів і які мають один із таких статусів:
- учасник бойових дій;
- учасник війни;
- особа з інвалідністю внаслідок війни;
- член сім’ї загиблого або померлого ветерана чи ветеранки війни;
- член сім’ї загиблого або померлого захисника чи захисниці України;
- постраждалий учасник Революції Гідності;
- особа з особливими заслугами перед Батьківщиною.
Якщо інформації про людину немає в реєстрі ветеранів, отримати витяг через Дію не вдасться.
Як отримати витяг із реєстру ветеранів через Дію
Щоб замовити документ, потрібно авторизуватися на порталі Дія та відкрити послугу Витяг з Реєстру ветеранів у розділі Ветеран PRO.
Далі необхідно перевірити дані заяви й натиснути кнопку Готово. Після цього Дія надішле запит до реєстру ветеранів. Коли його опрацюють, результат з’явиться в особистому кабінеті користувача та надійде на електронну пошту.
Якщо запит опрацюють успішно, заявник отримає витяг у форматі PDF. Документ міститиме QR-код для перевірки достовірності та кваліфікований електронний підпис Міністерства у справах ветеранів України.
Замовити послугу Витяг із реєстру ветеранів можна за посиланням на порталі Дія.
Хто ще може отримати витяг через ЦНАП
Розширено й перелік осіб, які можуть оформити витяг через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП).
Тепер таку можливість мають діти ветеранів і ветеранок, зокрема віком до 23 років, або їхні законні представники.
Документ необхідний для оформлення державної цільової підтримки на здобуття освіти.
Фото: Дія