Ветерани війни та члени сімей загиблих захисників України можуть замовити витяг із Єдиного державного реєстру ветеранів війни на порталі Дія. Документ підтверджує відповідний статус і може знадобитися для оформлення державних пільг та соціальних гарантій.

Про це повідомили Дія та Міністерство у справах ветеранів України.

Витяг із реєстру ветеранів: хто може отримати

Послуга доступна громадянам, відомості про яких внесені до реєстру ветеранів і які мають один із таких статусів:

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учасник бойових дій;

учасник війни;

особа з інвалідністю внаслідок війни;

член сім’ї загиблого або померлого ветерана чи ветеранки війни;

член сім’ї загиблого або померлого захисника чи захисниці України;

постраждалий учасник Революції Гідності;

особа з особливими заслугами перед Батьківщиною.

Якщо інформації про людину немає в реєстрі ветеранів, отримати витяг через Дію не вдасться.

Як отримати витяг із реєстру ветеранів через Дію

Щоб замовити документ, потрібно авторизуватися на порталі Дія та відкрити послугу Витяг з Реєстру ветеранів у розділі Ветеран PRO.

Далі необхідно перевірити дані заяви й натиснути кнопку Готово. Після цього Дія надішле запит до реєстру ветеранів. Коли його опрацюють, результат з’явиться в особистому кабінеті користувача та надійде на електронну пошту.

Якщо запит опрацюють успішно, заявник отримає витяг у форматі PDF. Документ міститиме QR-код для перевірки достовірності та кваліфікований електронний підпис Міністерства у справах ветеранів України.

Замовити послугу Витяг із реєстру ветеранів можна за посиланням на порталі Дія.

Хто ще може отримати витяг через ЦНАП

Розширено й перелік осіб, які можуть оформити витяг через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Тепер таку можливість мають діти ветеранів і ветеранок, зокрема віком до 23 років, або їхні законні представники.

Документ необхідний для оформлення державної цільової підтримки на здобуття освіти.

Фото: Дія

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