Ветераны войны и члены их семей могут рассчитывать на государственную поддержку при оплате коммунальных услуг. Размер скидки зависит от статуса человека и может составлять от 50% до 100% в пределах установленных норм потребления. Для отдельных категорий льготы назначают независимо от доходов семьи.

Какие льготы для ветеранов войны в 2026 году предусмотрены при оплате коммунальных услуг, кто имеет право на скидку и как оформить ее через Пенсионный фонд Украины, читайте в материале Фактов ICTV.

Какие льготы имеют ветераны войны в 2026 году

В ПФУ рассказали, что размер компенсации за жилищно-коммунальные услуги зависит от категории льготника. В 2026 году предусмотрены следующие скидки:

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75% — для участников боевых действий;

100% — для лиц с инвалидностью вследствие войны;

50% — для членов семей погибших (умерших) ветеранов войны и Защитников и Защитниц Украины;

50% — для участников войны.

Льгота не означает списания соответствующей части всей суммы в платежке. Государство компенсирует расходы в пределах установленных нормативов потребления и площади жилья. Если потребление превышает эти нормы, разницу нужно оплачивать самостоятельно.

Оформлением льгот и ведением соответствующего учета занимается Пенсионный фонд Украины.

На какие коммунальные услуги распространяются льготы для ветеранов войны

Ветераны войны могут получить скидку на оплату основных жилищно-коммунальных услуг. К ним относятся:

электроэнергия и природный газ;

отопление жилья;

холодное и горячее водоснабжение, водоотведение;

управление многоквартирным домом и его содержание;

вывоз бытовых отходов;

плата за пользование жильем;

сжиженный газ и печное бытовое топливо для домов без централизованного отопления.

Конкретный перечень расходов, на которые распространяется скидка, зависит от вида услуги и установленных государством нормативов.

Зависят ли льготы для ветеранов войны от дохода семьи

Условия предоставления помощи различаются в зависимости от статуса человека. Участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны и члены семей погибших Защитников и Защитниц Украины имеют право на соответствующие льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг без учета дохода семьи.

Для участников войны действует ограничение по доходу. В 2026 году среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека не должен превышать 4 660 грн.

Если доход превышает установленный предел, стоит обратиться в Пенсионный фонд Украины и проверить право на жилищную субсидию. Ее назначают по отдельным правилам с учетом доходов домохозяйства.

Льготы для детей ветеранов войны и жен защитников

Льготы для семей ветеранов войны зависят от статуса конкретного члена семьи и оснований, предусмотренных законодательством. Сам факт брака с ветераном или наличие отца либо матери со статусом участника боевых действий не означает права на все льготы, предусмотренные для самого ветерана.

Льготы для жен ветеранов войны и детей ветеранов нужно рассматривать отдельно от гарантий, установленных для членов семей погибших Защитников и Защитниц Украины. Для последней категории предусмотрена скидка 50% на жилищно-коммунальные услуги.

Поэтому перед оформлением помощи стоит уточнить в Пенсионном фонде Украины, распространяется ли конкретная льгота на заявителя и какие документы подтверждают соответствующее право.

Как оформить льготы на коммунальные услуги через Пенсионный фонд

Подать заявление на назначение льготы можно несколькими способами:

лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины;

через центр предоставления административных услуг (ЦНАП);

онлайн через вебпортал электронных услуг ПФУ.

Для оформления могут понадобиться паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, удостоверение, подтверждающее льготный статус, а также сведения о жилье и коммунальных услугах.

Как подать заявление онлайн

Чтобы оформить льготу через интернет, нужно:

Зайти на вебпортал Пенсионного фонда Украины. Авторизоваться в личном кабинете с помощью квалифицированной электронной подписи или другого доступного способа входа. Открыть раздел Коммуникации с ПФУ. Выбрать услугу подачи заявления на жилищную субсидию или льготу. Заполнить необходимые поля, добавить скан-копии документов, если они нужны, и отправить заявление.

Если сведения о человеке еще не внесены в Реестр лиц, имеющих право на льготы, сначала нужно подать заявление для внесения соответствующей информации.

Какие еще льготы предусмотрены для ветеранов войны в 2026 году

Скидки на коммунальные услуги — лишь часть государственной поддержки. В зависимости от статуса и конкретных обстоятельств ветераны могут иметь право на другие социальные гарантии, в частности льготы в сфере налогообложения, медицинского обеспечения, трудоустройства и жилищной поддержки.

Налоговые льготы для ветеранов войны регулируются отдельными нормами законодательства. Условия зависят от вида налога, объекта налогообложения и статуса человека. Поэтому право на скидку по коммунальным услугам не означает автоматического освобождения от всех налогов.

Чтобы выяснить, какие льготы предоставляются ветеранам войны в конкретном случае, нужно учитывать удостоверение и категорию льготника, а также требования соответствующей государственной программы.

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