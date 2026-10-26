Льготы для ветеранов войны в 2026 году: кому предоставляют 50%, 75% и 100% скидки
Ветераны войны и члены их семей могут рассчитывать на государственную поддержку при оплате коммунальных услуг. Размер скидки зависит от статуса человека и может составлять от 50% до 100% в пределах установленных норм потребления. Для отдельных категорий льготы назначают независимо от доходов семьи.
Какие льготы для ветеранов войны в 2026 году предусмотрены при оплате коммунальных услуг, кто имеет право на скидку и как оформить ее через Пенсионный фонд Украины, читайте в материале Фактов ICTV.
Какие льготы имеют ветераны войны в 2026 году
В ПФУ рассказали, что размер компенсации за жилищно-коммунальные услуги зависит от категории льготника. В 2026 году предусмотрены следующие скидки:
- 75% — для участников боевых действий;
- 100% — для лиц с инвалидностью вследствие войны;
- 50% — для членов семей погибших (умерших) ветеранов войны и Защитников и Защитниц Украины;
- 50% — для участников войны.
Льгота не означает списания соответствующей части всей суммы в платежке. Государство компенсирует расходы в пределах установленных нормативов потребления и площади жилья. Если потребление превышает эти нормы, разницу нужно оплачивать самостоятельно.
Оформлением льгот и ведением соответствующего учета занимается Пенсионный фонд Украины.
На какие коммунальные услуги распространяются льготы для ветеранов войны
Ветераны войны могут получить скидку на оплату основных жилищно-коммунальных услуг. К ним относятся:
- электроэнергия и природный газ;
- отопление жилья;
- холодное и горячее водоснабжение, водоотведение;
- управление многоквартирным домом и его содержание;
- вывоз бытовых отходов;
- плата за пользование жильем;
- сжиженный газ и печное бытовое топливо для домов без централизованного отопления.
Конкретный перечень расходов, на которые распространяется скидка, зависит от вида услуги и установленных государством нормативов.
Зависят ли льготы для ветеранов войны от дохода семьи
Условия предоставления помощи различаются в зависимости от статуса человека. Участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны и члены семей погибших Защитников и Защитниц Украины имеют право на соответствующие льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг без учета дохода семьи.
Для участников войны действует ограничение по доходу. В 2026 году среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека не должен превышать 4 660 грн.
Если доход превышает установленный предел, стоит обратиться в Пенсионный фонд Украины и проверить право на жилищную субсидию. Ее назначают по отдельным правилам с учетом доходов домохозяйства.
Льготы для детей ветеранов войны и жен защитников
Льготы для семей ветеранов войны зависят от статуса конкретного члена семьи и оснований, предусмотренных законодательством. Сам факт брака с ветераном или наличие отца либо матери со статусом участника боевых действий не означает права на все льготы, предусмотренные для самого ветерана.
Льготы для жен ветеранов войны и детей ветеранов нужно рассматривать отдельно от гарантий, установленных для членов семей погибших Защитников и Защитниц Украины. Для последней категории предусмотрена скидка 50% на жилищно-коммунальные услуги.
Поэтому перед оформлением помощи стоит уточнить в Пенсионном фонде Украины, распространяется ли конкретная льгота на заявителя и какие документы подтверждают соответствующее право.
Как оформить льготы на коммунальные услуги через Пенсионный фонд
Подать заявление на назначение льготы можно несколькими способами:
- лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины;
- через центр предоставления административных услуг (ЦНАП);
- онлайн через вебпортал электронных услуг ПФУ.
Для оформления могут понадобиться паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, удостоверение, подтверждающее льготный статус, а также сведения о жилье и коммунальных услугах.
Как подать заявление онлайн
Чтобы оформить льготу через интернет, нужно:
- Зайти на вебпортал Пенсионного фонда Украины.
- Авторизоваться в личном кабинете с помощью квалифицированной электронной подписи или другого доступного способа входа.
- Открыть раздел Коммуникации с ПФУ.
- Выбрать услугу подачи заявления на жилищную субсидию или льготу.
- Заполнить необходимые поля, добавить скан-копии документов, если они нужны, и отправить заявление.
Если сведения о человеке еще не внесены в Реестр лиц, имеющих право на льготы, сначала нужно подать заявление для внесения соответствующей информации.
Какие еще льготы предусмотрены для ветеранов войны в 2026 году
Скидки на коммунальные услуги — лишь часть государственной поддержки. В зависимости от статуса и конкретных обстоятельств ветераны могут иметь право на другие социальные гарантии, в частности льготы в сфере налогообложения, медицинского обеспечения, трудоустройства и жилищной поддержки.
Налоговые льготы для ветеранов войны регулируются отдельными нормами законодательства. Условия зависят от вида налога, объекта налогообложения и статуса человека. Поэтому право на скидку по коммунальным услугам не означает автоматического освобождения от всех налогов.
Чтобы выяснить, какие льготы предоставляются ветеранам войны в конкретном случае, нужно учитывать удостоверение и категорию льготника, а также требования соответствующей государственной программы.