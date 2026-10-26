В Украине реализовали пилотный проект подготовки кадров для восстановления. Первые 40 участников программы Строим будущее: экономическая реинтеграция через профессиональную подготовку уязвимых групп населения овладела востребованными строительными профессиями.

Программу реализуют Ассоциация инновационного и цифрового образования (AIDE) совместно с благотворительным фондом Вместе для Украины (Razom). Благодаря обучению они получили возможность начать новый профессиональный путь, обеспечить финансовую независимость своих семей и стать активными участниками экономики Украины, создавая добавленную стоимость и способствуя росту ВВП страны.

Люди, которые будут восстанавливать Украину

Большое количество украинцев вынужденно покинули родной дом, потеряли работу или собственное дело из-за войны. В то же время ветераны ищут возможность реализовать себя в гражданской жизни после возвращения с фронта. Уже сегодня Украина нуждается в квалифицированных специалистах, которые будут восстанавливать дома, школы и больницы.

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Программа Строим будущее совмещает решение этих двух важных задач: помощь людям, нуждающимся в новых экономических возможностях, а также подготовку кадров для восстановления страны.

Первый этап программы реализовали в Одессе. Обучение прошли 40 людей в двух группах по 20 человек по строительным профессиям – каменщик и штукатур.

Профессиональная подготовка проводилась на базе Одесского профессионального лицея строительства и архитектуры. Участники получили знания и практические навыки, необходимые для работы в строительной отрасли на предприятиях.

— Профессиональное образование должно быть максимально приближено к реальным потребностям людей и экономики. Важно создавать возможности для тех, кто из-за войны войны или сложных жизненных обстоятельств требует нового профессионального старта. Такие программы демонстрируют, как сотрудничество государства, учебных заведений, общественных организаций и благотворительных партнеров может давать конкретный результат, — сказал директор Департамента образования и науки Одесской областной государственной администрации Александр Лончак.

По его словам, благодаря этому удается создать предпосылки для экономической самостоятельности и подготовки специалистов, в которых нуждается Украина для дальнейшего восстановления.

Особенностью программы является ее практическая направленность. Обучение ориентировано на получение конкретной профессии, которая может обеспечить человеку работу, стабильный доход и возможность профессионального развития.

— Для Одессы очень важно, чтобы каждый человек, независимо от возраста, предыдущей профессии или жизненных обстоятельств, имел возможность учиться, работать и реализовывать свой потенциал. Мы видим, насколько актуальны программы профессиональной переподготовки для ВПЛ, ветеранов, женщин и молодежи, — утверждает заместитель директора Департамента образования и науки Одесского городского совета Михаил Ануфриев.

По его мнению, речь идет не только о вопросах занятости, но и о социальной адаптации, уверенности в собственном будущем и экономической устойчивости украинских общин. Он убежден, что подобные инициативы необходимо развивать и масштабировать.

От профессиональной подготовки к экономической независимости

Программа ориентирована на внутренне перемещенных лиц, ветеранов войны и членов их семей, людей с инвалидностью, пенсионеров, молодежь и женщин, которые стремятся сменить профессию, вернуться к трудовой деятельности или получить новые возможности для заработка.

Заместитель главы Ассоциации инновационного и цифрового образования (AIDE) Дмитрий Бондаренко отметил, что логика состоит в том, что человек получает востребованную профессию, находит работу или начинает собственное дело, получает доход, обеспечивает свою семью, платит налоги и вносит вклад в рост ВВП Украины.

— То есть вместо длительной зависимости от социальной помощи человек получает возможность самостоятельно обеспечивать себя и активно участвовать в экономической жизни страны, — уточнил он.

По замыслу организаторов, программа должна стать первым этапом создания Национального кадрового резерва для восстановления Украины — системы профессиональной подготовки и привлечения к экономической деятельности внутренне перемещенных лиц, ветеранов войны, лиц с инвалидностью и других уязвимых групп населения.

Дальнейшее развитие программы предполагает расширение географии обучения, привлечение новых категорий участников, подготовку специалистов по другим профессиям, востребованным на украинском рынке труда.

Со временем планируют привлечь других работодателей, организаций и провайдеров профессионального обучения для формирования Национального кадрового резерва, направленного на восстановление Украины.

Фото: AIDE

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