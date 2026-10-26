В Україні реалізували пілотний проєкт щодо підготовки кадрів для відбудови. Перші 40 учасників програми Будуємо майбутнє: економічна реінтеграція через професійну підготовку вразливих груп населення опанували затребувані будівельні професії.

Програму реалізують Асоціація інноваційної та цифрової освіти (AIDE) спільно з благодійним фондом Разом для України (Razom). Завдяки навчанню вони отримали можливість розпочати новий професійний шлях, забезпечити фінансову незалежність своїх родин та стати активними учасниками економіки України, створюючи додану вартість і сприяючи зростанню ВВП країни.

Люди, які відбудовуватимуть Україну

Велика кількість українців вимушено залишили рідний дім, втратили роботу чи власну справу через війну. Водночас ветерани шукають можливості реалізувати себе в цивільному житті після повернення з фронту. Вже сьогодні Україна потребує кваліфікованих фахівців, які відбудовуватимуть будинки, школи та лікарні.

Зараз дивляться

Програма Будуємо майбутнє поєднує вирішення цих двох важливих завдань: допомогу людям, які потребують нових економічних можливостей, а також підготовку кадрів для відбудови країни.

Перший етап програми реалізували в Одесі. Навчання пройшли 40 людей у двох групах по 20 осіб за будівельними професіями — муляр та штукатур.

Професійна підготовка відбувалася на базі Одеського професійного ліцею будівництва та архітектури. Учасники отримали знання та практичні навички, необхідні для роботи в будівельній галузі на підприємствах.

— Професійна освіта має бути максимально наближеною до реальних потреб людей та економіки. Важливо створювати можливості для тих, хто через війну чи складні життєві обставини потребує нового професійного старту. Такі програми демонструють, як співпраця держави, закладів освіти, громадських організацій та благодійних партнерів може давати конкретний результат, — сказав директор Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації Олександр Лончак.

За його словами, завдяки цьому вдається створити передумови для економічної самостійності та підготовки фахівців, яких потребує Україна для подальшої відбудови.

Особливістю програми є її практична спрямованість. Навчання орієнтоване на здобуття конкретної професії, яка може забезпечити людині роботу, стабільний дохід і можливість професійного розвитку.

— Для Одеси надзвичайно важливо, щоб кожна людина, незалежно від віку, попередньої професії чи життєвих обставин, мала можливість навчатися, працювати та реалізовувати свій потенціал. Ми бачимо, наскільки актуальними є програми професійної перепідготовки для ВПО, ветеранів, жінок та молоді, — стверджує заступник директора Департаменту освіти та науки Одеської міської ради Михайло Ануфрієв.

На його думку, йдеться не лише про питання зайнятості, а й соціальної адаптації, впевненості у власному майбутньому та економічної стійкості українських громад. Він переконаний, що такі ініціативи необхідно розвивати та масштабувати.

Від професійної підготовки до економічної незалежності

Програма орієнтована на внутрішньо переміщених осіб, ветеранів війни та членів їхніх родин, людей з інвалідністю, пенсіонерів, молодь і жінок, які прагнуть змінити професію, повернутися до трудової діяльності або отримати нові можливості для заробітку.

Заступник глави Асоціації інноваційної та цифрової освіти (AIDE) Дмитро Бондаренко зазначив, що логіка полягає в тому, що людина здобуває затребувану професію, знаходить роботу або започатковує власну справу, отримує дохід, забезпечує свою родину, сплачує податки та робить внесок у зростання ВВП України.

— Тобто замість тривалої залежності від соціальної допомоги людина отримує можливість самостійно забезпечувати себе та брати активну участь в економічному житті країни, — уточнив він.

За задумом організаторів, програма має стати першим етапом створення Національного кадрового резерву для відбудови України — системи професійної підготовки та залучення до економічної діяльності внутрішньо переміщених осіб, ветеранів війни, осіб з інвалідністю та інших вразливих груп населення.

Подальший розвиток програми передбачає розширення географії навчання, залучення нових категорій учасників, підготовку фахівців за іншими професіями, затребуваними на українському ринку праці.

Згодом планують залучити інших роботодавців, організації та провайдерів професійного навчання для формування Національного кадрового резерву, спрямованого на відбудову України.

Фото: AIDE

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