Правительство Украины рассматривает возможность введения налога на восстановление после войны. Он может заменить 5% военный сбор, который, согласно законодательству, будет действовать еще три года после отмены военного положения.

Об этом говорится в обновленном меморандуме Украины и Международного валютного фонда по программе расширенного финансирования EFF.

Налог на восстановление вместо военного сбора: что известно

В меморандуме отмечается, что после окончания войны Украине понадобятся значительные средства на восстановление, поэтому правительство ищет механизмы, которые позволят сохранить доходы государственного бюджета.

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Один из таких вариантов — введение налога на восстановление после окончания действия военного сбора.

— Мы позаботимся о том, чтобы доходы не уменьшились после окончания срока действия этой меры. Один из вариантов, который мы рассматриваем, — введение налога на восстановление вместо военного сбора, который мы включим в законодательство, регулирующее переходный период после отмены военного положения, — говорится в документе.

Согласно действующему законодательству, 5-процентный военный сбор будет взиматься еще три года после прекращения или отмены военного положения.

Что говорят в МВФ

В Международном валютном фонде положительно оценили намерение Украины заранее определить механизм компенсации бюджетных поступлений после окончания действия военного сбора.

В Фонде подчеркнули, что для обеспечения финансовой и долговой устойчивости Украине придется и дальше работать над мобилизацией внутренних доходов.

Также в МВФ отметили, что после окончания войны структура государственных расходов должна измениться: расходы на оборону будут постепенно сокращаться, а финансирование восстановления и других приоритетных направлений — расти.

В апреле 2026 года президент Владимир Зеленский подписал закон №15110, который продлил действие повышенного военного сбора еще на три года после прекращения или отмены военного положения.

В частности, для большинства физических лиц ставка останется на уровне 5%.

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