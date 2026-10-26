Верховная Рада Украины одобрила во втором чтении и в целом законопроект №13478-1 о возобновлении конкурсов на занятие должностей государственной службы и в органах местного самоуправления. За соответствующее решение проголосовало 247 народных депутатов.

Об этом сообщают премьер-министр Сергей Корецкий и Верховная Рада Украины.

В Украине возобновляют конкурсы на госслужбу

Восстановление открытых отборов является важным требованием в рамках Дорожной карты по реформе государственного управления и Плана Украины (инициатива ЕС Ukraine Facility). Выполнение этого условия позволит Украине получить €137 млн финансовой поддержки от Европейского Союза.

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Как разъяснил Сергей Корецкий, конкурсные отборы будут возвращаться поэтапно:

должности категории А — объявление конкурсов начнется со дня вступления закона в силу;

должности категории Б – конкурсы возобновят через один месяц;

должности категории В и в органах местного самоуправления – через два месяца.

Кроме того, обновляется сама процедура: все информационные материалы и вакансии будут доступны в приложении Дія. Правительство уже готовит необходимые подзаконные решения, чтобы новый порядок заработал как можно быстрее.

Принятый закон Украины предусматривает ряд существенных изменений. В частности, вводится приоритетное право на назначение для лиц со статусом ветерана войны при равной квалификации кандидатов.

Также устанавливаются обязательные критерии добродетели всех претендентов на должности.

Кроме этого, руководитель службы имеет право оставить в должности работника, назначенного во время военного положения без конкурса, при условии получения им положительной оценки по результатам ежегодного оценивания.

Согласно документу, предусмотрена деполитизация и обновление персонального состава Комиссии по высшему корпусу государственной службы.

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