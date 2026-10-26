Президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 суток. Новый срок начинает действовать с 31 октября 2026 года.

Зеленский подписал закон о продлении военного положения

На сайте Верховной Рады указано, что закон №5029-IX о продлении военного положения в Украине (законопроект №16182) и закон №5030-IX о продлении срока всеобщей мобилизации (законопроект №16183) возвращены в парламент с подписью главы государства.

Соответствующие законопроекты президент подал на рассмотрение Верховной Рады.

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Профильный комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки одобрил документы, после чего народные депутаты поддержали их в понедельник, 26 октября.

В этот же день Зеленский подписал указы №1060/2026 О продлении срока действия военного положения в Украине и №1061/2026 О продлении срока проведения всеобщей мобилизации.

В указе №1060/2026 указано, что в связи с продолжением широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины, на основании предложения СНБО Украины и в соответствии с Конституцией Украины и законом О правовом режиме военного положения предусмотрено частично изменить указ президента от 24 февраля 2022 года № 64/2022 О введении военного положения в Украине.

— Продлить срок действия военного положения в Украине с 05 часов 30 минут 31 октября 2026 года сроком на 90 суток, — указано в документе.

Напомним, 26 октября Верховная Рада поддержала продление военного положения и всеобщей мобилизации в Украине еще на 90 дней — до 29 января 2027 года.

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