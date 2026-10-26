Верховна Рада України схвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №13478-1 про відновлення конкурсів на зайняття посад державної служби та в органах місцевого самоврядування. За відповідне рішення проголосували 247 народних депутатів.

Про це повідомляють прем’єр-міністр Сергій Корецький та Верховна Рада України.

В Україні відновлюють конкурси на держслужбу

Відновлення відкритих відборів є важливою вимогою в межах Дорожньої карти з питань реформи державного управління та Плану України (ініціатива ЄС Ukraine Facility). Виконання цієї умови дозволить Україні отримати €137 млн фінансової підтримки від Європейського Союзу.

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Як роз’яснив Сергій Корецький, конкурсні відбори повертатимуться поетапно:

посади категорії А — оголошення конкурсів розпочнеться з дня набрання законом чинності;

посади категорії Б — конкурси відновлять через один місяць;

посади категорії В та в органах місцевого самоврядування — через два місяці.

Окрім того, оновлюється сама процедура: усі інформаційні матеріали та вакансії будуть доступні у застосунку Дія. Уряд уже готує необхідні підзаконні рішення, щоб новий порядок запрацював якнайшвидше.

Прийнятий закон України передбачає низку суттєвих змін. Зокрема, запроваджується пріоритетне право на призначення для осіб зі статусом ветерана війни за умови рівної кваліфікації кандидатів.

Також встановлюються обов’язкові критерії доброчесності для всіх претендентів на посади.

Крім цього, керівник служби має право залишити на посаді працівника, якого призначили під час воєнного стану без конкурсу, за умови отримання ним позитивної оцінки за результатами щорічного оцінювання.

Згідно із документом, передбачено деполітизацію та оновлення персонального складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби.

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