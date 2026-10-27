Результаты гуманитарной операции в Олешках Херсонской области могут стать важным шагом для продвижения мирного процесса и мерой по укреплению доверия между сторонами. Украина полностью готова к выполнению своих обязательств и приветствует инициативу, направленную на спасение гражданских.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции с главами МИД Финляндии Элиной Валтонен и Норвегии Эспеном Бартом Эйде в Хельсинки.

Гуманитарная миссия в Олешках

Андрей Сибига отметил, что выполнение договоренностей в горной местности и на оккупированных территориях может создать основу для дальнейших дипломатических сдвигов.

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— Если мы увидим результаты в Олешках, то это может открыть путь к дальнейшим шагам в мирном процессе — как мера по укреплению доверия, — утверждает глава МИД Украины.

Министр напомнил, что украинская сторона в течение многих месяцев системно привлекала внимание международного сообщества к критической ситуации в Олешках, где жители страдают от голода. Киев обращался к иностранным государствам, международным организациям, мировым лидерам и ведущим духовным деятелям.

Кроме того, Сибига выразил благодарность первой леди США Мелании Трамп за вовлеченность в эту работу и ее лидерскую роль в проведении операции.

— Надеемся, что все обязательства будут исполнены. Украинская сторона полностью готова к этому, — добавил он.

Режим тишины в Олешках

Со своей стороны уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подтвердил, что Украина и Россия в полном объеме выполняют договоренности о режиме тишины на определенных территориях для проведения масштабной гуманитарной миссии в Олешках.

Режим прекращения огня начался с 03:00 27 октября по Киеву (с 04:00 по московскому). Это перемирие будет действовать до 22:59 воскресенья, 1 ноября. В настоящее время масштабная операция направлена ​​на оказание помощи гражданским и создание условий для организации процессов безопасности на месте.

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