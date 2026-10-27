Мелания Трамп заявила о расширении зоны прекращения огня за пределы Олешек
- Мелания Трамп заявила о расширении зоны прекращения огня за пределы Олешек.
- Зону перемирия расширили для безопасного проезда гуманитарных конвоев.
Первая леди США Мелания Трамп во вторник, 27 октября, сообщила о расширении зоны локального прекращения огня между Украиной и Россией за пределы города Олешки. Это решение необходимо для безопасного проезда гуманитарных грузов.
Об этом Мелания Трамп написала в сети X.
Зона прекращения огня расширена за пределы Олешек
— Сроки перенесли на два дня раньше запланированного графика, чтобы защитить гражданское население и способствовать доставке критически важной гуманитарной помощи, — написала первая леди США.
По словам Мелании Трамп, географию зоны прекращения огня расширили за пределы Олешек в Херсонской области, чтобы гуманитарные конвои могли безопасно передвигаться.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что по состоянию на 17:30 во вторник, 27 октября, Украина и РФ полностью соблюдают договоренности о режиме тишины на определенных территориях.
Режим прекращения огня ввели в 03:00 по киевскому времени. Он будет действовать до 22:59 1 ноября. По состоянию на указанное время нарушений перемирия со стороны Украины и России не зафиксировали.
Гуманитарную операцию проводят в сотрудничестве с уполномоченной по правам человека в РФ Яной Лантратовой. Координацию и непосредственное посредничество обеспечивает Мелания Трамп.
23 октября Белый дом сообщил о договоренности Украины и России относительно временного прекращения огня в Олешках Херсонской области.
Перемирие должно обеспечить доставку гуманитарной помощи и эвакуацию мирных жителей через специально определенный безопасный коридор.
17 октября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что в Олешках остаются около 1 700 человек. Им не хватает еды и лекарств, безопасного маршрута для эвакуации нет.