Силы обороны 26 октября и в ночь на 27 октября нанесли удары по складам боеприпасов и материально-технических средств российских войск, местам сосредоточения вооружения, военной техники и личного состава на ВОТ Луганской, Донецкой и Запорожской областей.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил во вторник, 27 октября.

ВСУ поразили склады боеприпасов и живую силу россиян

Украинские военные поразили склады боеприпасов российской армии вблизи населенного пункта Дяково на Луганщине и Огороднего в Донецкой области.

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Кроме того, под удар попало место сосредоточения вооружения и военной техники оккупантов вблизи Красногоровки в Донецкой области.

Склады материально-технических средств российских войск поражены в районах Луганска, Антрацита и населенного пункта Тимоново Луганской области.

Вооруженные силы также нанесли удары по местам сосредоточения живой силы противника вблизи Лагидного и Антрацита на Луганщине и в районе Новопетровки Запорожской области.

В Генштабе отметили, что уничтожение боеприпасов ослабляет огневые возможности российских войск на фронте, а ликвидация запасов материально-технических средств затрудняет обеспечение подразделений противника.

— Работа по ключевым военным целям противника будет продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии России против Украины, – подчеркнули в Генштабе.

Напомним, за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1 400 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения общие потери личного состава армии РФ составляют около 1 581 840 военнослужащих.

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