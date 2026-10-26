Подразделения Сил обороны нанесли удары по узлу связи, пунктам управления, пункту управления беспилотниками, мастерской БпЛА и складам материально-технических средств российских войск на временно оккупированных территориях Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

ВСУ поразили военные объекты врага на ВОТ

По информации Генштаба, удары по военным объектам РФ были нанесены 25 октября и в ночь на 26 октября.

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— Силами обороны поражен узел связи подразделения армии РФ в районе Мелитополя Запорожской области. Это нарушает связь и управление войсками противника, – говорится в сообщении.

Под удар также попали пункты управления оккупационных войск в районе Мирнограда Донецкой области и населенного пункта Красногорка в Запорожской области.

Украинские военные поразили пункт управления беспилотниками противника вблизи населенного пункта Вишневое. В районе Мелитополя Запорожской области была поражена мастерская по производству БпЛА.

Силы обороны также нанесли удары по складам материально-технических средств российской армии вблизи населенных пунктов Комиссаровка и Катериновка Луганской области.

В Генштабе отметили, что поражение узла связи нарушает коммуникацию и управление российскими войсками, уничтожение пунктов управления затрудняет координацию подразделений противника на поле боя.

Поражение пункта управления беспилотниками и мастерской БпЛА снижает возможности российских войск атаковать дронами позиции ВСУ и прифронтовые громады.

Уничтожение складов материально-технических средств затрудняет обеспечение подразделений российской армии.

Ранее Генеральный штаб ВСУ сообщил, что за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали почти 2 000 российских оккупантов и уничтожили значительное количество военной техники противника.

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