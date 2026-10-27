Во временно оккупированных Олешках Херсонской области 27 октября началась гуманитарная миссия по спасению украинцев.

Об этом сообщил Кирилл Буданов.

Гуманитарная миссия в Олешках: что известно

Кирилл Буданов сообщил, что 27 октября в Олешках началась важная гуманитарная миссия, цель которой — спасение украинцев, оставшихся во временно оккупированном городе.

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По его словам, в районе проведения операции объявили двустороннее прекращение огня.

Буданов подчеркнул, что главный приоритет — безопасность людей, которых планируют спасти, а также всех участников гуманитарной миссии.

— Очень важно, чтобы эта миссия по спасению наших людей прошла успешно и безопасно, — отметил он.

Он также сообщил, что уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец выехал на место проведения операции и будет отвечать за координацию процесса.

По словам Буданова, они с омбудсменом находятся в постоянном взаимодействии.

— Искренне благодарен всем, кто участвует в проведении и обеспечении этой операции, — добавил он.

Как сообщил пресс-секретарь 30-го корпуса морской пехоты ВМС ВСУ Павел Дрогаль в комментарии Суспильному, по состоянию на 09:00 27 октября российские военные соблюдают договоренности о прекращении огня в районе проведения гуманитарной миссии.

По его словам, обе стороны договорились о прекращении огня для проведения гуманитарной операции. Украинские военные продолжают контролировать ситуацию.

— Морская пехота продолжает внимательно следить за развитием ситуации и контролировать изменения в оперативной обстановке. В случае каких-либо существенных изменений мы оперативно будем информировать общественность, — отметил Дрогаль.

Президент Владимир Зеленский ранее рассказал, что инициатива ввести многодневный режим тишины в районе Олешко пришла от американской стороны.

По его словам, в город должны прибыть гуманитарные миссии с участием представителей Украины, США и России.

Для проведения эвакуации нужно не только прекратить огонь, но и обеспечить безопасный проезд по дорогам, в частности проверить их на наличие мин.

Зеленский сообщал, что поручил Дмитрию Лубинцу проработать вопрос гуманитарной операции. Также возможные сценарии эвакуации обсуждали со Службой безопасности Украины и военными.

В то же время он предупреждал, что Россия может попытаться использовать гуманитарную операцию в пропагандистских целях, в частности организовать выезд людей в сторону РФ и преподнести это как их добровольный выбор.

Фото: Дмитрий Лубинец