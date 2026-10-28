Во время переговоров о прекращении войны США предлагали создать демилитаризованные или буферные зоны на Донбассе, а также рассматривали вариант демилитаризации части Кинбурнской косы с сохранением ее под контролем Украины.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время встречи с журналистами.

Предложение США о демилитаризованных зонах на Донбассе

По словам Зеленского, американская сторона начала предлагать создание демилитаризованных зон еще во время обсуждения так называемого 28-пунктного мирного плана.

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Впоследствии эти идеи появлялись в разных вариантах переговорных документов. Среди обсуждавшихся вопросов были будущее Запорожской атомной электростанции, территориальные договоренности и возможный обмен территориями.

В частности, США предлагали рассмотреть создание буферной или демилитаризованной зоны по обе стороны линии соприкосновения на Донбассе.

— Еще начиная с 28-пунктного плана было одно из альтернативных предложений от американской стороны — демилитаризованные зоны. После этого в разных документах это обсуждалось по-разному, — рассказал Зеленский.

Президент уточнил, что американские предложения также касались возможного формата территориальных обменов, который в документах называли land swaps.

Отдельно во время переговоров поднимался вопрос о Кинбурнской косе.

По словам Зеленского, американская сторона рассматривала вариант демилитаризации части этой территории, которая могла бы остаться под контролем Украины.

Президент отметил, что Киев был готов обсуждать такой вариант как возможный компромисс.

— В качестве компромисса мы были готовы это обсуждать, — сказал Зеленский.

Президент сообщил, что американская сторона неоднократно возвращалась к вопросу о демилитаризованных зонах, однако пока никакого дальнейшего прогресса в территориальных договоренностях нет.

Зеленский подчеркнул, что Украина готова обсуждать территориальные вопросы, поскольку Россия постоянно настаивает на их включении в повестку переговоров.

В то же время такие решения, по его словам, должны приниматься на соответствующем политическом уровне, а не во время предварительного согласования документов.

— Мы готовы обсуждать вопросы территорий, потому что россияне постоянно хотят это обсуждать и делают это частью повестки. Но для этого нужны встречи на соответствующем уровне — это не тот вопрос, который якобы можно решить на уровне черновиков, каких-то предварительных разговоров или чего-то подобного, — заявил президент.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере заявил о намерении захватить весь Донбасс.

По информации Reuters, Путин дал понять собеседникам, что Москва не собирается идти на компромиссы в отношении своих территориальных требований.