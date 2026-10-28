Сполучені Штати під час переговорів щодо завершення війни пропонували створити демілітаризовані або буферні зони на Донбасі, а також розглядали варіант демілітаризації частини Кінбурнської коси зі збереженням її під контролем України.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з журналістами.

Пропозиція про демілітаризовані зони на Донбасі від США

За словами Зеленського, американська сторона почала пропонувати створення демілітаризованих зон ще під час обговорення так званого 28-пунктного мирного плану.

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Згодом ці ідеї з’являлися в різних варіантах переговорних документів. Серед питань, які обговорювали, були майбутнє Запорізької атомної електростанції, територіальні домовленості та можливий обмін територіями.

Зокрема, США пропонували розглянути створення буферної або демілітаризованої зони по обидва боки лінії зіткнення на Донбасі.

— Ще починаючи з 28-пунктного плану була одна з альтернативних пропозицій від американської сторони – демілітаризовані зони. Після цього в різних документах по-різному це обговорювалось, — розповів Зеленський.

Президент уточнив, що американські пропозиції також стосувалися можливого формату територіальних обмінів, який у документах називали land swaps.

Окремо під час переговорів порушували питання Кінбурнської коси.

За словами Зеленського, американська сторона розглядала варіант демілітаризації частини цієї території, яка могла б залишитися під контролем України.

Президент зазначив, що Київ був готовий обговорювати такий варіант як можливий компроміс.

— Як компроміс, ми були готові це проговорювати, — сказав Зеленський.

Президент повідомив, що американська сторона неодноразово поверталася до питання демілітаризованих зон, проте наразі жодного подальшого просування в територіальних домовленостях немає.

Зеленський наголосив, що Україна готова обговорювати територіальні питання, оскільки Росія постійно наполягає на їхньому включенні до переговорного порядку денного.

Водночас такі рішення, за його словами, мають ухвалюватися на відповідному політичному рівні, а не під час попереднього узгодження документів.

— Ми готові обговорювати питання територій, тому що росіяни постійно хочуть його обговорювати і роблять це частиною адженди. Але для цього потрібні зустрічі на відповідному рівні — це не якесь таке питання, яке начебто можна вирішити на рівні драфтів, якихось попередніх розмов чи чогось подібного, — заявив президент.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом Фінляндії Александром Стуббом і прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере заявив про намір захопити весь Донбас.

За інформацією Reuters, Путін дав зрозуміти співрозмовникам, що Москва не збирається йти на компроміси щодо своїх територіальних вимог.

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