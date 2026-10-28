Зеленский сообщил, когда Украина хочет провести переговоры в Абу-Даби
- Украина хотела провести трехсторонние переговоры в Абу-Даби до возможной встречи США, Китая и России.
- Точной даты переговоров между Украиной, США и Россией пока не объявлено.
Украина хотела, чтобы трехсторонняя встреча переговорных команд Украины, США и России в Абу-Даби состоялась раньше возможных переговоров между США, Китаем и Россией.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами.
Зеленский о сроках трехсторонних переговоров в Абу-Даби
По словам президента Украины, Киев заинтересован в том, чтобы переговорные команды Украины, США и России встретились в Объединенных Арабских Эмиратах еще до возможной встречи с участием США, Китая и России.
— Посмотрим, что это будет за встреча. Мы бы очень хотели, чтобы наша встреча в Абу-Даби состоялась до этого, — сказал Зеленский.
Президент сообщил, что украинская и российская стороны уже подтвердили готовность к переговорам. Теперь решение об их проведении остается за Вашингтоном.
— Россияне подтвердили, мы подтвердили. На мой взгляд, сегодня это зависит уже не от россиян и не от нас. Сегодня Абу-Даби зависит от американской стороны, — отметил глава государства.
По словам Зеленского, все стороны положительно относятся к возможности такой встречи. Однако на планы США влияет ситуация на Ближнем Востоке, где президент Украины не исключает дальнейшей эскалации.
— Там может быть эскалация, и многие об этом говорят. Я думаю, что она будет, — сказал он.
Зеленский предостерег от новой Ялтинской конференции
Комментируя возможные переговоры лидеров США, Китая и России, Зеленский предположил, что среди главных тем могут быть ситуация на Ближнем Востоке и война в Украине.
В то же время президент выразил обеспокоенность тем, что такая встреча может превратиться в попытку договориться о новом распределении сфер влияния в мире по аналогии с Ялтинской конференцией 1945 года.
— Очень не хочется, чтобы это была Ялта 2, 3, 4, когда происходит перераспределение влияния. Я бы даже сказал не влияния, а мнений — что можно так перераспределить, — подчеркнул Зеленский.
По его мнению, современный мир существенно отличается от того, каким он был во время Второй мировой войны. Поэтому договориться о распределении влияния между тремя государствами по старому принципу уже невозможно.
— Сегодня у нас другой мир, фрагментарный мир, который очень сильно отличается от мира Второй мировой войны — как до, так и после. Совсем другой технологический мир. Поэтому, я думаю, невозможно просто провести такое перераспределение между тремя странами. Хотя Россия очень этого хочет, — заявил президент.
Зеленский также считает, что проведение такой встречи может принести России больше дипломатических преимуществ, чем Китаю.
По его мнению, после встречи на Аляске это могло бы стать еще одним значительным дипломатическим достижением Москвы, если переговоры будут проходить по сценарию, который продвигает российская сторона.
— Я считаю, что после Аляски это станет вторым таким дипломатическим, серьезным преимуществом России, если все пойдет именно так, как сейчас вбрасывают россияне насчет своих желаний о новой Ялте, — подытожил Зеленский.
Какие вопросы Украина хочет обсудить с США и Россией
Ранее Зеленский объяснял, что главной целью предстоящей встречи переговорных команд должна стать подготовка переговоров на уровне лидеров Украины, США и России.
Кроме того, украинская сторона хочет поднять вопрос о частичном прекращении огня.
В частности, речь идет о возможных договоренностях по прекращению российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины и установлению перемирия в Черном море.
Последнее, по словам президента, необходимо для безопасного экспорта украинского зерна и импорта важных для страны товаров.
В то же время Зеленский подчеркивал, что для Украины принципиально важно не само проведение переговоров, а достижение конкретных результатов.