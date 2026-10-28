Украина хотела, чтобы трехсторонняя встреча переговорных команд Украины, США и России в Абу-Даби состоялась раньше возможных переговоров между США, Китаем и Россией.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами.

Зеленский о сроках трехсторонних переговоров в Абу-Даби

По словам президента Украины, Киев заинтересован в том, чтобы переговорные команды Украины, США и России встретились в Объединенных Арабских Эмиратах еще до возможной встречи с участием США, Китая и России.

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— Посмотрим, что это будет за встреча. Мы бы очень хотели, чтобы наша встреча в Абу-Даби состоялась до этого, — сказал Зеленский.

Президент сообщил, что украинская и российская стороны уже подтвердили готовность к переговорам. Теперь решение об их проведении остается за Вашингтоном.

— Россияне подтвердили, мы подтвердили. На мой взгляд, сегодня это зависит уже не от россиян и не от нас. Сегодня Абу-Даби зависит от американской стороны, — отметил глава государства.

По словам Зеленского, все стороны положительно относятся к возможности такой встречи. Однако на планы США влияет ситуация на Ближнем Востоке, где президент Украины не исключает дальнейшей эскалации.

— Там может быть эскалация, и многие об этом говорят. Я думаю, что она будет, — сказал он.

Зеленский предостерег от новой Ялтинской конференции

Комментируя возможные переговоры лидеров США, Китая и России, Зеленский предположил, что среди главных тем могут быть ситуация на Ближнем Востоке и война в Украине.

В то же время президент выразил обеспокоенность тем, что такая встреча может превратиться в попытку договориться о новом распределении сфер влияния в мире по аналогии с Ялтинской конференцией 1945 года.

— Очень не хочется, чтобы это была Ялта 2, 3, 4, когда происходит перераспределение влияния. Я бы даже сказал не влияния, а мнений — что можно так перераспределить, — подчеркнул Зеленский.

По его мнению, современный мир существенно отличается от того, каким он был во время Второй мировой войны. Поэтому договориться о распределении влияния между тремя государствами по старому принципу уже невозможно.

— Сегодня у нас другой мир, фрагментарный мир, который очень сильно отличается от мира Второй мировой войны — как до, так и после. Совсем другой технологический мир. Поэтому, я думаю, невозможно просто провести такое перераспределение между тремя странами. Хотя Россия очень этого хочет, — заявил президент.

Зеленский также считает, что проведение такой встречи может принести России больше дипломатических преимуществ, чем Китаю.

По его мнению, после встречи на Аляске это могло бы стать еще одним значительным дипломатическим достижением Москвы, если переговоры будут проходить по сценарию, который продвигает российская сторона.