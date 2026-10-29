Разминирование маршрутов, по которым будет двигаться гуманитарная миссия в Олешках Херсонской области, завершено. Гуманитарный конвой сформирован и готов к отправлению.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец вечером 29 октября.

В Олешках завершено разминирование маршрутов

— Подготовка к гуманитарной миссии в Олешках выходит на завершающий этап. Разминирование определенных маршрутов завершено. Гуманитарный конвой сформирован и готов к отправлению, – сообщил он с места происшествия.

По информации омбудсмена, конвой должен прибыть в центральную больницу, где всем гражданам окажут необходимую помощь.

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Дмитрий Лубинец уточнил, что для людей, желающих выехать, завтра организуют такую возможность до 14:00. Для этого предусмотрены все необходимые меры безопасности.

Раздавать гуманитарную помощь начнут после 14:30.

— В настоящее время делегации Украины, Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки собрались для координации дальнейших действий в рамках гуманитарной миссии. Также присутствуют журналисты трех стран, – отметил он.

Омбудсмен добавил, что гуманитарную миссию проводят совместно с уполномоченной по правам человека в РФ при посредничестве и координации первой леди США.

— Благодарен первой леди США Мелании Трамп за личную вовлеченность, посредничество и координацию усилий, благодаря которым удалось достичь важных гуманитарных договоренностей. Продолжаем работать с Яной Лантратовой над их реализацией. Наш неизменный приоритет – жизнь и безопасность гражданского населения, – отметил Лубинец.

Ранее сообщалось, что делегация с участием представителей Украины, США и России прибыла к пункту, откуда 30 октября планируют доставить гуманитарную помощь в Олешки.

23 октября в Белом доме заявили, что первая леди США Мелания Трамп добилась установления локального перемирия между Россией и Украиной в Олешках.

Дмитрий Лубинец говорил, что 27 октября в 03:00 по киевскому времени в Олешках и на других определенных территориях, связанных с гуманитарной миссией, ввели режим прекращения огня.

Фото: Дмитрий Лубинец

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