Во временно оккупированных Алешках Херсонской области режим прекращения огня длится уже 30 часов без единого инцидента.

Об этом уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил 28 октября в своём Telegram-канале.

Режим тишины в Алешках длится без инцидентов уже 30 часов

По словам Дмитрия Лубинца, за первые 30 часов действия договоренностей о прекращении огня в районе Алешков не зафиксировали ни одного инцидента.

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Омбудсмен отметил, что этому способствует постоянная связь между украинской и российской сторонами.

В частности, он поддерживает связь с уполномоченной по правам человека в России Яной Лантратовой.

— Мы на связи и координируем выполнение достигнутых договоренностей, — сообщил Лубинец.

Он подчеркнул, что главная задача гуманитарной миссии — помочь мирным жителям временно оккупированного города и обеспечить возможность безопасного выезда тем, кто в этом нуждается.

Отдельно украинский омбудсмен отметил участие первой леди США Мелании Трамп в гуманитарной инициативе.

По его словам, она лично уделяет время и внимание миссии и помощи мирным жителям Алешков.

Лубинец подчеркнул, что непосредственное участие Мелании Трамп и координация усилий сторон важны для реализации достигнутых договоренностей.

Он также поблагодарил команду первой леди США за последовательную поддержку и постоянную связь.

— Наша общая цель — обеспечить помощь мирным жителям Алешков и создать условия для безопасного выезда тех, кому это нужно, — отметил омбудсмен.

Лубинец добавил, что работа над гуманитарной миссией продолжается, а главным приоритетом остаются жизнь и безопасность людей.

Напоминаем, что 27 октября в 03:00 по киевскому времени на юге Украины начался режим прекращения огня для проведения гуманитарной миссии в Алешках.

Глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что договоренности достигнуты в рамках инициативы первой леди США Мелании Трамп.

По его словам, режим тишины охватывает значительный участок фронта на юге Украины и должен продлиться до 22:59 1 ноября.

Арахамия назвал эти договоренности самой масштабной деэскалацией с начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году.