Режим тишины в Алешках продолжается без инцидентов уже 30 часов — Лубинец
Во временно оккупированных Алешках Херсонской области режим прекращения огня длится уже 30 часов без единого инцидента.
Об этом уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил 28 октября в своём Telegram-канале.
Режим тишины в Алешках длится без инцидентов уже 30 часов
По словам Дмитрия Лубинца, за первые 30 часов действия договоренностей о прекращении огня в районе Алешков не зафиксировали ни одного инцидента.
Омбудсмен отметил, что этому способствует постоянная связь между украинской и российской сторонами.
В частности, он поддерживает связь с уполномоченной по правам человека в России Яной Лантратовой.
— Мы на связи и координируем выполнение достигнутых договоренностей, — сообщил Лубинец.
Он подчеркнул, что главная задача гуманитарной миссии — помочь мирным жителям временно оккупированного города и обеспечить возможность безопасного выезда тем, кто в этом нуждается.
Отдельно украинский омбудсмен отметил участие первой леди США Мелании Трамп в гуманитарной инициативе.
По его словам, она лично уделяет время и внимание миссии и помощи мирным жителям Алешков.
Лубинец подчеркнул, что непосредственное участие Мелании Трамп и координация усилий сторон важны для реализации достигнутых договоренностей.
Он также поблагодарил команду первой леди США за последовательную поддержку и постоянную связь.
— Наша общая цель — обеспечить помощь мирным жителям Алешков и создать условия для безопасного выезда тех, кому это нужно, — отметил омбудсмен.
Лубинец добавил, что работа над гуманитарной миссией продолжается, а главным приоритетом остаются жизнь и безопасность людей.
Напоминаем, что 27 октября в 03:00 по киевскому времени на юге Украины начался режим прекращения огня для проведения гуманитарной миссии в Алешках.
Глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что договоренности достигнуты в рамках инициативы первой леди США Мелании Трамп.
По его словам, режим тишины охватывает значительный участок фронта на юге Украины и должен продлиться до 22:59 1 ноября.
Арахамия назвал эти договоренности самой масштабной деэскалацией с начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году.