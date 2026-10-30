У ніч проти 30 жовтня в Полтавській області зафіксували підземні поштовхи. За класифікацією сейсмологів, землетрус належить до ледве відчутних.

Про це повідомляє сайт Головного центру спеціального контролю.

У Полтавській області стався землетрус

Сейсмічні коливання були зареєстровані 30 жовтня о 02:14:28 за київським часом.

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За даними фахівців, епіцентр підземних поштовхів мали був у Мачухівській громаді під містом Полтава. Магнітуда становила 3,2 за шкалою Ріхтера, а глибина джерела — близько восьми км.

Як зазначають в Головному центрі спеціального контролю, географічні координати землетрусу: 49,53 пн. ш., 34,4 сх. д.

За класифікацією землетрусів цей випадок віднесено до категорії ледве відчутних.

Фахівці Головного центру спеціального контролю закликають жителів Полтавщини, які відчули підземні коливання, повідомити про свої спостереження та відчуття на офіційному сайті установи (на сторінці Я відчув землетрус).

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