У ніч проти 30 жовтня в Полтавській області зафіксували підземні поштовхи. За класифікацією сейсмологів, землетрус належить до ледве відчутних.

Про це повідомляє сайт Головного центру спеціального контролю.

У Полтавській області стався землетрус

Сейсмічні коливання були зареєстровані 30 жовтня о 02:14:28 за київським часом.

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За даними фахівців, епіцентр підземних поштовхів мали був у Мачухівській громаді під містом Полтава. Магнітуда становила 3,2 за шкалою Ріхтера, а глибина джерела — близько восьми км.

Як зазначають в Головному центрі спеціального контролю, географічні координати землетрусу: 49,53 пн. ш., 34,4 сх. д.

За класифікацією землетрусів цей випадок віднесено до категорії ледве відчутних.

На Полтавщині стався землетрус: підземні поштовхи зафіксували вночі Фото 1

Землетрус у Полтавській області 30 жовтня 2026 року. Фото: Головний центр спеціального контролю

Фахівці Головного центру спеціального контролю закликають жителів Полтавщини, які відчули підземні коливання, повідомити про свої спостереження та відчуття на офіційному сайті установи (на сторінці Я відчув землетрус).

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