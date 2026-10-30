Гуманитарные миссии, проводимые при координации первой леди США Мелании Трамп, предлагают сделать регулярными, сообщил омбудсман Дмитрий Лубинец.

Гуманитарные миссии с участием Мелании Трамп планируют расширить

Дмитрий Лубинец отметил, что опыт операции в Олешках и сотрудничестве с уполномоченной по правам человека в РФ Яной Лантратовой свидетельствует, что подобные договоренности позволяют оказывать реальную помощь людям.

Отдельную благодарность Лубинец выразил президенту Украины Владимиру Зеленскому за личное участие, поддержку и содействие в организации гуманитарной миссии.

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Он отметил, что благодаря позиции главы государства, определяющего защиту жизни и безопасность украинцев одним из главных приоритетов, удалось создать необходимые условия для проведения операции.

Также Лубинец отметил профессиональную и слаженную работу Сил обороны Украины и всех служб, вовлеченных в реализацию гуманитарной миссии.

Благодарность выразил и первой леди США Мелании Трамп, чье посредничество помогло спасти многих людей.

Ожидается, что при ее содействии такие гуманитарные операции удастся расширить, сосредоточившись на спасении гражданского населения, возвращении людей и обеспечении их безопасности.

– Надеемся, что будут еще такие гуманитарные миссии под координацией первой леди США Мелании Трамп, и действительно важно, чтобы это было регулярным, чтобы на фронте было больше тишины, больше деэскалационных шагов, – написал Лубинец в Telegram.

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