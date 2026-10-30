Гуманітарні місії, які проводяться за координації першої леді США Меланії Трамп, пропонують зробити регулярними, повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

Гуманітарні місії за участю Меланії Трамп планують розширити

Дмитро Лубінець повідомив, що досвід операції в Олешках та співпраці з уповноваженою з прав людини в РФ Яною Лантратовою свідчить – подібні домовленості дають можливість надавати реальну допомогу людям.

Окрему подяку Лубінець висловив президенту України Володимиру Зеленському за особисту участь, підтримку та сприяння в організації гуманітарної місії.

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Він наголосив, що завдяки позиції глави держави, який визначає захист життя та безпеку українців одним із головних пріоритетів, вдалося створити необхідні умови для проведення операції.

Також омбудсман відзначив професійну та злагоджену роботу Сил оборони України й усіх служб, залучених до реалізації гуманітарної місії.

Подяку висловили й першій леді США Меланії Трамп, чиє посередництво допомогло врятувати багатьох людей.

Очікується, що за її сприяння такі гуманітарні операції вдасться розширити, зосередившись на порятунку цивільного населення, поверненні людей та забезпеченні їхньої безпеки.

– Сподіваємось, що будуть ще такі гуманітарні місії під координацією Першої леді США Меланії Трамп, і дійсно важливо, щоб це було регулярним, щоб на фронті було більше тиші, більше деескалаційних кроків, – написав Лубінець у Telegram.

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