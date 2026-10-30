Ирина Гамалий, редактор сайта
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Украинская делегация и жители Олешек направляются в Анапу — Арахамия
Эвакуированные жители Олешек вместе с украинской делегацией направляются в российскую Анапу, откуда вылетят в Беларусь, а затем на автобусах доберутся до Украины.
Об этом сообщил глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия.
Украинская делегация и жители Олешек едут в Анапу
— Украинская делегация вместе с эвакуированными жителями Олешек отправилась в Анапу. Оттуда они вылетят самолетами в Беларусь, а затем на автобусах доберутся домой, — сообщил он.
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Фото: Давид Арахамия
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