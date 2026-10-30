Эвакуированные жители Олешек вместе с украинской делегацией направляются в российскую Анапу, откуда вылетят в Беларусь, а затем на автобусах доберутся до Украины.

Об этом сообщил глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия.

Украинская делегация и жители Олешек едут в Анапу

— Украинская делегация вместе с эвакуированными жителями Олешек отправилась в Анапу. Оттуда они вылетят самолетами в Беларусь, а затем на автобусах доберутся домой, — сообщил он.

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Фото: Давид Арахамия

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